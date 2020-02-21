Наука: Одиночество полезно для здоровья: 5 плюсов одинокой жизни

21.02.2020, 0:46, Разное

Польза прочных отношений для здоровья была уже неоднократно доказана. Так, исследования показали, что люди в прочных отношениях чувствуют себя счастливее, что брак увеличивает шансы на выживание после сердечных приступов и рака толстой кишки.

Брак также повышает финансовое благополучие, а появление детей способствуют росту удовлетворенности жизнью. Нет сомнений и в том, что брак полезен для психического здоровья. Но, оказывается, у жизни в одиночестве тоже существует несколько весомых плюсов.

1. Одиночество полезно для фигуры

Индекс массы тела (ИМТ) – это показатель, позволяющий оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. ИМТ в пределах 18.5-24.9 считается показателем здорового веса. При ИМТ 25,0-29,9 вес считается избыточным, а ИМТ 30,0 или выше определяется как ожирение.

Исследования, проведенные Институтом развития человека в Германии, показали, что, хотя супружеские пары, как правило, питаются лучше, чем одинокие люди, но зато они меньше занимаются спортом и поэтому имеют больший вес. Исследование показало, что в среднем замужние и женатые люди имеют вес на 2 кг больше, чем одинокие. Еще одно исследование показало, после вступления в брак вес мужчины становится выше в среднем на 1,4 кг, а после рождения детей становится еще больше. При этом исследование, проведенное среди женщин, показало, что одинокие дамы в возрасте от 50 до 79 лет имеют меньший вес, артериальное давление и даже меньший уровень употребления алкоголя, чем их замужние сверстницы.

2. Одиночество полезно для психики и личностного роста

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели исследование, чтобы выяснить, чем психика людей, никогда не состоявших в браке, отличается от психики сторонников семьи. Оказалось, что одиночки отличаются повышенным чувством самосознания, более самодостаточны, и имеют возможность постоянного психического развития и самосовершенствования, а также намного реже испытывают отрицательные эмоции. Еще одно исследование показало, что одинокие люди имеют ряд преимуществ в сфере личностного роста перед людьми, состоящими в браке.

3. Одиночество повышает производительность и креативность

Ряд научных работ показывает, что если люди счастливы сами с собой и им комфортно пребывать в одиночестве, то у них выше производительность труда, креативность и они чаще испытывают ощущение удовлетворенности своей жизнью. Кроме того, у таких людей заметно ниже уровень стресса. Кроме того, время, проведенное с удовольствием наедине с самим собой, делает человека «психологически моложе», повышает чувство свободы и независимости, а также повышает способность к более близкой дружбе.

4. Одиночество улучшает социальные связи

Как ни странно, одинокие люди более общительны, лучше поддерживают связи с друзьями и родственниками, а также получают больше поддержки от своего близкого окружения по сравнению с женатыми парами. Этот факт очень важен, поскольку мета-анализ данных более трех миллионов людей показал, что широкий круг общения имеет положительное воздействие на здоровье, а социальная изоляция может повлиять на ваше здоровье так же негативно, как ожирение, и даже увеличить риск ранней смертности.

5. Одиночество улучшает вашу физическую форму

Люди, состоящие в браке, реже занимаются физкультурой и снижают свою физическую активность. Исследование данных более 13 000 человек показало, что состоящие в браке мужчины в два раза меньше времени тратят на физическую активность, а замужние женщины – почти в полтора раза меньше.