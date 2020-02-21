Мнение: Дань уважения

21.02.2020, 0:37, Разное

Китай признал арбидол действенным лекарством против нынешнего коронавируса. Правда, нюанс в том, что в самом Китае его применять не будут, так как не производят и закупать не собираются. Но для русских сойдёт.

Судя по всему, пока лекарства у китайцев нет. Дань уважения арбидолу исходит из крайне простого принципа — пользы от него никакой, но и вреда, в общем, тоже. С тем же успехом можно рекомендовать подорожник или сто грамм перед обедом. Так что тут сугубо политический реверанс в адрес великого северного друга и коллег, которые не прочь заработать на панике и психозе. Медицинских соображений здесь, по-видимому, вообще нет.