Российские баскетболисты уступили итальянцам в отборе к Евро-2021

21.02.2020, 0:30, Новости дня

Мужская сборная РФ по баскетболу не справилась с командой Италии в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. В Неаполе российские баскетболисты проиграли хозяевам паркета со счетом 64:83 (24:26, 9:15, 18:21, 13:21).

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной Италии Джампаоло Риччи, набравший 19 очков. В составе российской команды лучшим оказался защитник Дмитрий Кулагин. В его активе 17 баллов.

Россияне выступают в отборочной группе В вместе с баскетболистами из Италии, Северной Македонии и Эстонии. Следующая встреча нашей команды состоится 23 февраля в Перми. Соперником сборной РФ станет Северная Македония.