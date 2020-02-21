Украинские полицейские серьезно пострадали в стычках из-за эвакуации из Китая
21.02.2020, 0:30, Новости дня
В поселке Новые Санжары в результате столкновений с участниками протестов против размещения эвакуированных из Китая украинцев пострадали девять силовиков, сообщил глава нацполиции Украины Игорь Клименко.
Пятеро сотрудников правоохранительных органов пострадали «серьезно». Кроме того, пострадала одна женщина, а 24 человека были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на канал «Наш».
Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что некоторые «политические и общественные деятели» решили использовать ситуацию для собственного пиара.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о «массовых беспорядках» и «угрозе или насилии в отношении работников правоохранительного органа», передает РИА «Новости».
Напомним, прилет эвакуированных из Уханя сограждан вызвал на Украине истерию и панику.
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