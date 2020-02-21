«Арсенал» на выезде обыграл «Олимпиакос» в Лиге Европы

21.02.2020, 0:30, Новости дня

В Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Олимпиакосом" и лондонским "Арсеналом". "Канониры" в гостях добились минимальной победы со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом матче был забит на 81-й минуте. Точный удар удался Александру Ляказетту. Ответная встреча "Олимпиакоса" и "Арсенала" состоится 27 февраля и пройдет на домашнем стадионе лондонского клуба.

Результаты других встреч 1/16 финала Лиги Европы: "Рома" – "Гент" – 1:0, "Вулверхэмптон" – "Эспаньол" – 4:0, АПОЭЛ – "Базель" – 0:3, "Рейнджерс" – "Брага" – 3:2, АЗ "Алкмар" – ЛАСК – 1:1, "Байер" – "Порту" – 2:1, "Вольфсбург" – "Мальме" – 2:1.



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