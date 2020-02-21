Медики рассказали об определении положения ребёнка в утробе матери

21.02.2020, 0:21, Разное

Для того, чтобы роды прошли успешно, будущей матери нужно регулярно проходить осмотр у врача, который может увидеть, правильно ли лежит ребёнок. Медики рассказали, как и на каких сроках специалисты определяют положения плода в утробе.
Примерно на седьмом месяце беременности врач может заметить, что ребёнок перевернулся головкой вниз. Для этого специалист прощупывает живот будущей матери, но эти выводы должны быть подтверждены результатами проведённого УЗИ и осмотром через влагалище. Тазовое предлежание определяется не ранее 32-й недели срока. В этом случае гинеколог во время осмотра может нащупать головку ребёнка в верхней части матки. С 20-й недели беременности определяется разместившийся поперёк живота плод. Эту ситуацию можно исправить с помощью физического упражнения, но не ранее 31-й недели срока.

Беременная жительница должна лечь на твёрдую горизонтальную поверхность и поочерёдно переворачиваться на левый и правый бока, задерживаясь в этих положениях примерно на 10 минут. Упражнение следует делать до еды не менее 3 раз в день и не меньше трёх подходов. Данные действия можно проводить лишь с разрешения врача. Для закрепления достигнутого результата специалист может посоветовать некоторое время носить специальный бандаж.



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