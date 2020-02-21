Личное: Как же похорошели наши роды!

21.02.2020, 0:19, Разное

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн из Одессы, известный в России своим патриотизмом, любовью к Москве под сценическим псевдонимом Джиган, родил на днях от девушки мутного прошлого сына.

Казалось бы, зашквар ведь полный: любишь Россию в общем, Москву — в частности, отправь жену рожать в какой-нибудь прекрасный роддом столицы!

Зря, что ли, все вы говорите, что медицина у нас теперь на самом высоком уровне?



Фото: Соцсети

Но — нет. Оксана Самойлова родила четвёртого ребёнка в Майами. Как до неё родила в далёком 2005 году там же российская спортсменка Хоркина, а потом и гордость страны Ляйсан Утящева.

Как рожают все остальные, если есть деньги? Летят за океан и производят на свет потомство там.

Если кто-то сейчас подумал, что я буду критиковать лицемерного Джигана или бывшую депутатку Хоркину, то вы ошиблись.

Я скажу так: правильно делают!

Моя подруга-врач, спасающая сегодня ваши жизни в одной из московских больниц, прямо говорит, что наша «прекрасная» медицина отстаёт лет на 70 от того, как лечат в Штатах.

И ей есть, с чем сравнивать — она стажировалась в одном из госпиталей Чикаго. Но, дура, вернулась, потому что спасать именно вас — у неё призвание.

Давайте начистоту?

Вот тот же Джиган полетел бы в Штаты, стал бы тратить деньги, если бы в Москве был тот же уровень медицинской помощи?

Не-а.

Это Тимур Юнусов, известный гнусным голосом под псевдонимом Тимати, отправляет своих наложниц рожать по бартеру в частную клинику. Заметьте, что рожают эти решётки, тем не менее, не в «похорошевших больницах» столицы — не класть их туда даже у Тимати хватило совести.

И вы думаете, я осуждаю этих рэперов-треперов? Ну, если только за трепотню, которую они льют вам в уши.



Рожать будем в Штатах, ми-и-илый. Фото: Соцсети

По факту же, все эти патриоты столицы избегают появления детей в прекрасных роддомах Москвы.

А не это ли лучший маркер состояния нашей медицины, если даже её сторонники отправляют своих писечек на роды в Майами?