Трамп заявил, что Роджер Стоун заслуживает «справедливого обращения»

21.02.2020, 0:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп пока не принял решения о возможном помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого суд приговорил сегодня к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию.

Президент Трамп заявил, что Стоун заслуживает «справедливого обращения». Он сказал об этом в четверг, выступая в Лас-Вегасе на церемонии выпуска программы «Надежда для заключенных».

«В какой-то момент я приму решение, однако Роджер Стоун и все [другие люди] заслуживают справедливого обращения. И этот процесс не был справедливым», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, собирается ли он помиловать Стоуна.

Трамп раскритиковал старшину коллегии присяжных заседателей, сказав, что эта женщина была настроена против президента, а ее «аккаунт в социальнях сетях выглядит ужасно».

«Я хочу окончания процесса. Думаю, это лучшее, что можно сделать. Потому что я хотел бы видеть Роджера оправданным. Я лично думаю, что к нему отнеслись очень несправедливо. Они говорят о давлении на свидетелей, однако человек, на которого он оказывал давление, кажется ,не имел никаких проблем с этим», – отметил президент.

Он добавил, что давление в случае со Стоуном «не было давлением, которое можно увидеть в кино или на ТВ».

«Может быть, давление было, а может быть его и не было. Но я могу сказать вам, что это были огромная ложь и информационные утечки», – подчеркнул Трамп.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что он лично знает Стоуна, это не говорит о каком-то личном отношении Трампа к этому делу: «Очень многие люди знают Роджера. Все каким-то образом знают Роджера. То, что с ним случилось, – невероятно. Они говорят, что он лгал, но другие люди тоже лгали. Просто для справки: [Джеймс] Коми лгал, [Эндрю] Маккейб лгал, Лиза Пейдж лгала, ее любовник Питер Строк лгал. Вы не знаете, что это за люди? Просто поверьте мне», – сказал президент.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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