Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии

21.02.2020, 0:12, Новости дня

Турция обсуждает с Россией возможность использования воздушного пространства Сирии, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

По его словам, «переговоры продолжаются» и «трудность может быть преодолена, если РФ не будет препятствовать», передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk

Акар заверил, что Анкара стремится к «установлению режима прекращения огня» в Сирии.

Он отметил, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают «здоровый диалог».

Министр подчеркнул, что у Турции «нет проблем с Россией», «цель» турецких сил – сирийский «режим». Турция «ни в коем случае не хочет допустить никаких столкновений с Россией», передает РИА «Новости».

Военные двух стран могут приступить к совместному патрулированию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сказал министр.

«Главное, чтобы исполнялся сочинский меморандум», – сообщил он.

«Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу», – сказал Акар.

Кроме того, Акар сообщил, что приобретенные у РФ ЗРК С-400 будут введены в эксплуатацию. По его словам, Турция «следует правилам игры, исходя из принципов». В ответ на заявления «вы не можете их купить, вы не можете их себе поставить» Анкара «приняла С-400», сказал глава минобороны Турции. Как подчеркнул министр, «никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию». Он сообщил, что «работы начнутся приблизительно в апреле».

Акар также заявил, что силы Турции могут покинуть сирийскую территорию после «легитимных выборов» в Сирии: «Вот будет конституция, пройдут легитимные выборы, придет легитимное правительство, появится демократическое государство, вот тогда все займут все места, и мы сделаем это. Когда будет демократическое руководство, тогда Турция выйдет».