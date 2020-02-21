Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии

21.02.2020, 0:12, Новости дня

Турция обсуждает с Россией возможность использования воздушного пространства Сирии, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

По его словам, «переговоры продолжаются» и «трудность может быть преодолена, если РФ не будет препятствовать», передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk

Акар заверил, что Анкара стремится к «установлению режима прекращения огня» в Сирии.

Он отметил, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают «здоровый диалог».

Министр подчеркнул, что у Турции «нет проблем с Россией», «цель» турецких сил – сирийский «режим». Турция «ни в коем случае не хочет допустить никаких столкновений с Россией», передает РИА «Новости».

Военные двух стран могут приступить к совместному патрулированию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сказал министр. 

«Главное, чтобы исполнялся сочинский меморандум», – сообщил он.

«Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу», – сказал Акар.

Кроме того, Акар сообщил, что приобретенные у РФ ЗРК С-400 будут введены в эксплуатацию. По его словам, Турция «следует правилам игры, исходя из принципов». В ответ на заявления «вы не можете их купить, вы не можете их себе поставить» Анкара «приняла С-400», сказал глава минобороны Турции. Как подчеркнул министр, «никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию». Он сообщил, что «работы начнутся приблизительно в апреле».

Акар также заявил, что силы Турции могут покинуть сирийскую территорию после «легитимных выборов» в Сирии: «Вот будет конституция, пройдут легитимные выборы, придет легитимное правительство, появится демократическое государство, вот тогда все займут все места, и мы сделаем это. Когда будет демократическое руководство, тогда Турция выйдет».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / РБК: Ольга Васильева и Виталий Мутко не войдут в состав нового правительства

19.02 / В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

28.01 / Депутат заксобрания Ростовской области найден убитым

20.02 / Зеленский снова пообщался с секретарем Бориспольского горсовета, которого называл разбойником и чертом

08.12 / Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре» журналистов в России

30.12 / Озвучена дата выхода умных часов Amazfit Bip S

10.01 / Три студента-медика 7 часов пытались ампутировать ногу пациенту под присмотром врача

11.01 / Мнения: Жителям хрущевок есть чем гордиться

04.02 / Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Шмигаля вице-премьером и министром развития общин

12.02 / Эксперты рассказали о причине развития болезни Паркинсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика