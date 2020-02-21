Меркель и Макрон готовы провести встречу с Эрдоганом по Идлибу

21.02.2020, 0:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор по Сирии, где резко обострилась обстановка.

Особое внимание стороны уделили вопросам урегулирования кризиса после резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей.

При этом руководители Франции и Германии выразили готовность провести совместную встречу с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достичь политического решения кризиса, передает РИА Новости.

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

В Сирии в провинции Идлиб боевики при поддержке Турции атаковали позиции армии страны. Чтобы остановить наступление, ВКС РФ нанесли авиаудары по экстремистам.

В МИД РФ заявили, что действия Турции могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. А кроме того, это прямое нарушение договоренностей между Москвой и Анкарой о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создание демилитаризованной полосы.

Тем временем в самой Турции заявили, что проблем с Россией по Идлибу нет. Это слова министра обороны. Хулуси Акар отметил, что основная цель турецких вооруженных сил — это армия Сирии. А с Россией столкновения недопустимы. Он заверил, что с Москвой постоянно ведутся переговоры. Более того, совместное патрулирование будет проводиться без изменений.



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