«На бойфрендов нет времени»: Алеся Кафельникова пожаловалась на профессиональную загруженность

21.02.2020, 0:04, Разное

Модель Алеся Кафельникова пожаловалась на профессиональную загруженность. Тяжелая работа не оставляет места для романтических отношений, пишет она в Instagram Stories.
Жизнь с постоянно собранными чемоданами чрезвычайно изматывает участницу показов Burberry, Chanel и других мировых брендов. Карьера в модельном бизнесе отбирает не только физические, но и духовные силы. Своим фанатам 21-летняя дочь известного российского спортсмена предложила формат «Вопрос-Ответ» все из-за той же нехватки времени. Необходимость курсировать между Лондоном и Парижем объясняет требование держать багаж наготове. «Нестабильное психическое состояние», которое упоминает модель, вызвано переутомлением и чрезвычайной востребованностью в профессии. Оно усугубляется проблемами в личной жизни, так как разрыв отношений с возлюбленным рэпером Pharaoh был для знаменитости болезненным.

Сил и времени на новые романы у неё сейчас нет, отвечает звезда подиумов на главный вопрос фанатов. Местом же для души, называет уставшая Алеся Кафельникова райский остров Бали, о котором она часто мечтает.



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