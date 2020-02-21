Мнение: Вот и ЮКОС из прошлого подошел …

21.02.2020, 0:01, Разное

Не отпускает наше высшее начальство бандитское прошлое.

Уже, кажется, давно все закончили – посадили, прибрали к рукам, убили. Отлакировали все подложным следствием, постановочными судами.

Все уже – дальше пошли. Наслаждаться жизнью.

И вдруг из прошлого дергают за веревку – не пускают.

Это и дело ЮКОСа, и убийство Бориса Немцова, и сбитый рейс MH-17. Везде есть или грядут решения международных судов, организаций. Не в пользу высшего начальства.

Жертвы или те, кто упорно ищет права и справедливости, ведут борьбу, не сдаются..

Нигде нет успокоения. Ни на одном фронте. Везде отсутствует окончательное решение бандитского вопроса.

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