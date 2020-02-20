Google выпустила предварительную версию Android 11

20.02.2020, 9:06, Новости дня

Google выпустила бета-версию мобильной операционной системы Android 11. Установить ее можно пока только на смартфоны Google Pixel. Новая версия содержит в себе довольно много функций, касающихся оптимизации интерфейса смартфонов. В числе визуальных модификаций можно отметить плавающие пузыри для быстрого доступа к чатам, почте и вообще любой переписке, позволяющие легко вести несколько бесед одновременно. Так же предусмотрена возможность выхода по конкретному уведомлению, лайку в Instagram или комментарию в Facebook в отдельную беседу, чтобы продолжить переписку.

Новая функция Smart Hot Seat автоматически заполняет пустые места на главном экране ярлыками наиболее часто используемых приложений. Для удобства их запуска был обновлен и режим предоставления разрешений при доступе к микрофону, камере и данным о геолокации. Теперь пользователь сможет детально контролировать возможности фоновой активности установленных приложений. В частности, отдельным программам можно будет выдавать разовый доступ, а после двух отказов пользователь сможет отключить соответствующий запрос.

Функция Scooped storage позволит приложениям запрашивать доступ лишь к отдельным файлам вместо всей файловой системы. Также в Android 11 появились улучшенный алгоритмы кодирования видео с низкой задержкой для стриминговых сервисов, в том числе при передачи данных в сетях 5G. Большой интерес вызвало у ИТ-обозревателей и новая функция Battery share, которая позволяет смартфонам делиться электроэнергией с другими устройствами. Она будет полезна обладателям смарт-часов и наушников, поддерживающих беспроводную зарядку, в том случае если при себе нет зарядного устройства, портативного аккумулятора или камеры.

Большинство прочих функций первого бета-Android 11 предназначено для разработчиков. В их список входят расширенные возможности отправки сообщений об ошибках и другие настройки.

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