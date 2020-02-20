Во Львове со стрельбой похитили человека

20.02.2020, 23:54, Новости дня

Львовские правоохранители задержали злоумышленников которые посреди улицы открыли огонь и похитили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что 20 февраля в 17.17 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой запихнули прохожего в багажник легковушки «Шевроле», после чего поехали в неизвестном направлении.

Вскоре полицейские задержали похитителей и освободили мужчину.

По факту происшествия открыто дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.