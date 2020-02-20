Пристайко заявил о необходимости модификации Минских соглашений

20.02.2020, 23:52, Новости дня

Накануне обсуждения ситуации на востоке Украины на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

«… Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», – пояснил Пристайко.

Беседуя с корреспондентом «Голоса Америки», министр подчеркнул: «Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, что война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке».

Накануне дебатов министр побеседовал с представителями Франции и Германии , напомнив, что «украинская сторона рассчитывает на поддержку стран-союзников».

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

Министр подчеркнул, что договоренности должны быть выполнены еще 2015 года.

«Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно» , – сказал министр иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Украинский министр констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, «формула Штайнмайера и разведения сил», и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Пристайко сообщил журналистам, что сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек.

Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

Кроме того, министр подчеркнул, что выборы на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, нельзя будет проводить без украинского контроля над украино-российской границей.



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