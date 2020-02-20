США и Талибан близки к заключению соглашения о деэскалации

20.02.2020, 23:52, Новости дня

Соглашение между Соединенными Штатами и Талибаном, нацеленное на деэскалацию войны в Афганистане, вероятно, будет предусматривать коммуникационный механизм для предотвращения военных просчетов в ходе этого периода, рассказал «Голосу Америки» представитель властей США.

Коммуникационный механизм будет служить той же цели, что и механизм, созданный американскими и российскими силами в Сирии.

Несколько источников сообщили «Голосу Америки», что соглашение о снижении насилия запланировано на субботу. Как рассказал высокопоставленный представитель Минобороны, вооруженные силы США сохранят за собой право самообороны и будут продолжать контртеррористические операции и тренировочные миссии на время периода действия соглашения.

По словам источников в Талибане, если соглашение удержится, церемония подписания состоится в Дохе 29 февраля. Как сообщают пакистанские власти, на церемонию приглашены министры иностранных дел Пакистана, России и Евросоюза.

Власти США заявляют, что успешная имплементация соглашения о временном снижении уровня насилия проложит путь к комплексному перемирию, которое может привести к завершению самого длительного конфликта в истории США и позволит вернуть на родину часть из размещенных в Афганистане американских военнослужащих. Как ожидается, после заключения соглашения начнется внутриафганский диалог между правительством и Талибаном.

«Если мы решим двигаться дальше, если все стороны выполнят свои обязательства по этому соглашению, то мы начнем обсуждать следующий этап», – заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Война в Афганистане унесла жизни более 2 400 американских военнослужащих и обошлась Вашингтону в 1 триллион долларов.

Термин «снижение насилия» вызвало некоторое замешательство в афганском правительстве, где задаются вопросом, почему стороны не называют это соглашением о прекращении огня.

Официальный представитель президента Афганистана Ашрафа Гани Седик Седикки ранее в этом месяце сказал журналистам в Кабуле, что добиться желаемого эффекта не удастся, если Талибан не обязуется пойти на полное перемирие.

«Значит ли это, что погибнут не 10, а 5 человек? Или что в день будет не 10, а 5 атак?» – сказал Седикки.

Однако президент Гани, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил осторожный оптимизм по поводу частичного перемирия между Талибаном и США. По его словам, он разделяет позицию Вашингтона.

Некоторые бывшие представители Талибана, в том числе бывший замминистра юстиции Джалалуддин Шинвари, отмечают, что полное прекращение огня чревато риском раскола в рядах талибов.

Талибан настаивает, что будет вести переговоры с афганским правительством только как с одной из действующих в стране фракций, а не как с правительством. Кабул же заявляет, что пойдет на переговоры как легитимно избранное правительство.

Тем временем в Афганистане идет напряженная политическая борьба между Гани и его главным соперником Абдуллой Абдуллой.

Центризбирком Афганистана заявил, что Гани получил 50,64 процентов голосов, и объявил его победителем четвертых с 2001 года президентских выборов в стране.

Абдулла Абдулла, деливший власть с Гани с выборов 2014 года в рамках Правительства национального единства, назвал результаты сфальсифицированными и пообещал вскоре сформировать собственное правительство.

Талибан также назвал результаты выборов сфальсифицированными, а победу Гани незаконной.

В заявлении группировки говорится, что никакие выборы в условиях «иностранной оккупации» не помогут урегулировать конфликт в стране.