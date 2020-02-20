СТРАНА — эвакуированных из Ухани украинцев на родине встретили камнями и пожаром

20.02.2020, 23:47, Новости дня

Жители города Новые Санжары в Полтавской области пытались преградить путь своим соотечественникам, вернувшимся из Китая и направленным в санаторий на карантин. Как пишет «СТРАНА», местные активисты устроили пожар на пути следования автоколонны и закидали автобусы камнями.


Reuters

В четверг эвакуированные из Ухани граждане Украины, несмотря на сопротивление местных жителей, прибыли в санаторий «Новые Санжары», пишет «Страна». Колонну автобусов до населённого пункта в Полтавской области сопровождали машины экстренных служб.

Как рассказывает издание, до приезда вернувшихся из Китая украинцев в городе произошла стычка между полицией и населением. Местные жители не хотели пропускать эвакуированных в санаторий и преградили дорогу сооружённым на скорую руку костром. Службы правопорядка вручную освободили путь от подожжённых веток и дров.

Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, отмечает украинская газета. Новоприбывшие пока не покидают автобусы. Полицейские разрешили журналистам-стримерам пройти на территорию санатория, в то время как населению Новых Санжар не дают приблизиться к  эпицентру событий.



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