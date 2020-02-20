Мнение: Бои у Найраба. 18-00

20.02.2020, 23:43, Разное

Промежуточное по боям https://colonelcassad.livejournal.com/5652474.html за Найраб.

1. На 17-00 турки и боевики так и не смогли овладеть Найрабом. Сирийцы при поддержке ВКС РФ отразили атаки со стороны Идлиба и Сармина. Информация подтверждалось прямым включением репортера сирийского ТВ из под Найраба.
2. В ходе боев ВКС РФ обильно бомбили подступы к Найрабу, а также район Кменаса, откуда по Найрабу велся артиллерийский огонь. По заявлений МО Турции, там у турок было 2 200-х и 5 300-х.
3. Кроме того, по Сармину были выпущены 2 ракеты "Точка-У".  Турки в ответ поддерживали наступление боевиков ударами РСЗО и САУ.
4. По данным МО РФ боевики потеряли 1 танк, 6 БМП и 5 тачанок.5. Боевики и турки претендуют на 5 танков и несколько БМП и тачанок, 1 гаубицу и до 50 убитых солдат. По потерям боевиков данных нет.
5 Турецкие СМИ сообщают, что Турция просит США разместить 2 батареи ЗРК "Пэтриот" на границе с Сирией. ВКС РФ сегодня препятствовали турецкой авиации заходить в воздушное пространство Идлиба, хотя разведывательный БПЛА крутился большую часть дня над центральными районами провинции.
6. На март анонсированы переговоры России, Турции и Ирана в Тегеране. До этих переговоров делегация РФ еще раз посетит Анкару.

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Источник: Colonel Cassad



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