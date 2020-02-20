«Коронавирус в Украине мутировал в вирус идиотизма». Соцсети обсуждают протесты из-за прибытия эвакуированных из Китая

20.02.2020, 23:42, Новости дня

Сегодня в Украину прибыли эвакуированные из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса украинцы и иностранцы. Людей привезли в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Но жители Новых Санжар протестуют против размещения в поселке эвакуированных из китайского Уханя украинцев и граждан других стран. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. К митингующим уже приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. После более 12 часов протестов в поселке Новые Санжары в регион вылетел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань.

В соцсетях активно обсуждают сложившуюся ситуацию. «ГОРДОН» собрал самые интересные комментарии.

«Про эвакуацию украинцев из Китая… Это просто позор. С самого начала, эта операция имела самый главный изъян, это недоинформированость населения! На фоне молчания официальных ведомств и лиц, рождались огромное количество слухов и домыслов. И людей, которые сейчас сходят с ума, пытаясь защититься от опасности, можно понять (я их не оправдываю). Но власти сделали все, что бы эта ситуация возникла», — поделился мнением глава правления в ВГО «Союз «Народна Пам’ять»» Ярослав Жилкин.

Про эвакуацию украинцев из Китая…Это просто позор(((С самого начала, эта операция имела самый главный изъян, это… Posted by Yaroslav Zhilkin on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами «все воруют, всех надо сажать», презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и дрочите в парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что «народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса». Народ у нас именно такой. Самый обычный. Простой и замученный безнадегой», — написал мэр Днепра Борис Филатов.

Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями,… Posted by Borys Filatov on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Самолет с украинцами из Китая — это тест под названием «Единая страна», — считает волонтер, депутат Волынского облсовета Константин Зинкевич.

Літак з українцями з Китаю- це тест під назвою «Єдина країна». Posted by Konstantyn Zinkevych on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Надо эти Санжары Новые потом переименовать, чтобы этих добропорядочных граждан не унижали всю жизнь из-за происхождения. Например, в Новые Ухани», — иронизирует блогер Евгений Ихельзон.

Надо эти Санжары Новые потом переименовать, чтобы этих добропорядочных граждан не унижали всю жизнь из-за происхождения.Например, в Новые Ухани Posted by Yevgeniy Ikhelzon on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«С прискорбием сообщаю, что коронавирус в Украине мутировал в вирус идиотизма. Новый штамм передается через интернет и телевидение. Группой риска являются люди с пониженным интеллектом и ослабленной совестью из разных регионов страны», — написал блогер Роман Шрайк.

с прискорбием сообщаю, что коронавирус в украине мутировал в вирус идиотизма.новый штамм передается через интернет и… Posted by Роман Шрайк on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«А знаете, почему в Канаде, Австралии, США, Японии люди спокойно встречали своих сограждан, эвакуированных из Китая? Потому что они на 100 процентов были уверены в том, что государство обеспечит и подлежащих карантинным требованиям, и окружающих всеми необходимыми условиями и содержания, и защиты. Вот ведь в чем вопрос.», — отметил вопросом главный редактор газеты «Факты» Александр Швец.

А знаете, почему в Канаде, Австралии, США, Японии люди спокойно встречали своих сограждан, эвакуированных из Китая?… Posted by Александр Швец on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«И вот сегодня Зеленский понял, что у него не только нет канала вещания на оккупированные территории. Но и на неоккупированной», — написал украинский телеведущий Роман Винтонив, известный под творческим псевдонимом Майкл Щур.

І от сьогодні Зеленський зрозумів, що у нього не тільки немає каналу мовлення на окуповані території. А і на неокуповані. ( Posted by Майкл Щур on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Мне так стыдно, что пятно позора упало на родную Полтавщину. Я свою землю по-детски люблю… Здесь же такие Энеи и Наталки-Полтавки элитные живут… А Новые Санжары показали все с точностью до наоборот. Да, государство не объяснило,народу, что на борту из Китая прилетели здоровые люди, наши люди, прилетели домой, а не в гости. Но мозг должен быть на месте, и анализировать надо самостоятельно, прежде чем шины перед автобусом бросать и грудью встать на защиту чистоты окружающей среды. Не исключено, что среди протестующих есть носители туберкулеза, который у нас бурлит тихо и незаметно, или простого гриппа, от которого в Украине умирают стабильно и регулярно десятками-сотнями. Зато телекартинка для врагов Украины обеспечена на 200%. Стыд. Позор. Полтавщина сразу потеряла звание духовной столицы», — отметил журналист Константин Грубич.

У нас не срачка так болячка. Аби причина, а погризтися завжди пожалуста. Блін, мені так соромно, що пляма ганьби впала… Posted by Костянтин Грубич on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Хроники короновирусного безумия: власть столкнулась со своими избирателями», — рассуждает журналист Роман Цимбалюк.

Хроніки короновірусного божевілля: влада стикнулась зі своїми виборцями. Posted by Roman Tsymbaliuk on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Автобус с эвакуированными из Уханя украинцами забросали камнями протестующие, говорит Oleksandr Makhov. Разбили окно, однако все цели — автобус продрался мимо толпы и движется в санаторий. Это протест против здравого смысла. Протест против человечности. Против самих себя. Стыдно», — отметила журналист Анна Миронюк.

Автобус з евакуйованими з Уханя українцями закидали камінням протестувальники, каже Oleksandr Makhov. Розбили вікно,… Posted by Anna Myroniuk on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Словосочетание дня – «новосанжарский стыд». Когда делают одни, а стыдно другим», — заключил журналист Евгений Спирин.

Словосочетание дня – «новосанжарский стыд». Когда делают одни, а стыдно другим. Posted by Eugeny Spirin on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Словарь недели: Новосанжарить — бояться, выступать против того, чего не понимаешь. Слуганародить — провалить коммуникацию. Коронавирусить — нагнетать панику. Цеголить — верить в глобальные заговоры с целью отвлечения внимания целых народов от важных проблем», — добавил Спирин.

Словарь неделиНовосанжарить — бояться, выступать против того, чего не понимаешь.Слуганародить — провалить… Posted by Eugeny Spirin on Neljapäev, 20. veebruar 2020

«Наверное, я никогда этого не пойму. Как команда власти, которая пришла из медиа, может так факапить в сфере массовых коммуникаций? «Нам не нужны посредники для общения с народом», realy? Идите и расскажите это жителям Новых Санжаров, которые уже готовы поднимать коронамайдан просто из-за отсутствия знаний по теме и, как результат, первобытного страха. Месяц (месяц, сука!) власть эвакуировала наших соотечественников из Китая. Ладно, это отдельный пи..дец. Но у вас был месяц, чтобы выбрать подходящее место и аккуратно подготовить информационную почву, объяснить людям, что бояться нечего, заложить знания, которые бы вытеснили из голов страшилки. Вместо этого мы вводим полицию и Нацгвардию, а местные в состоянии натурального психоза перекрывают дороги и жгут шины. И да, это не жители конкретного села ху…вые, в любой другой области было бы все то же самое. Это ху…вая коммуникация. И журналисты с блогерами, хайпующие на этой теме — тоже очень, очень ху…вые», — поделился мнением журналист Павел Федосенко.

Наверное, я никогда этого не пойму. Как команда власти, которая пришла из медиа, может так факапить в сфере массовых… Posted by Pavel Fedosenko on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Журналист Яна Мойсеенкова сравнила отношение у эвакуированным из Китая украинцам с людьми, которые были эвакуированы в 1986 году после Чернобыльской трагедии.

«Я не лечу в самолете из Китая, но я помню весну-86. Помню, что сестра маминой коллеги пришла с двумя детьми из Припяти (бежали на попутках, не дожидаясь эвакуации) и позвонила той в дверь. А та и рада была, что сестра с племянниками живы, и страшно злилась, что они вообще заявились, «принеся в дом радиацию». А потом эвакуировали киевских школьников. Через месяц. Мы ехали в поезде почти без остановок, а на тех редких платформах, где поезд останавливался на технические перерывы, местные в приоткрытые окна передавали нам еду — в основном огромные такие сельские пирожки. Вкусные и тёплые. Мы с одноклассниками оказались в пионерском лагере в Луганской (тогда Ворошиловоградской) области. Местным детям запрещали с нами общаться, потому что мы «зараженные и скоро умрем», — вспоминает она.

По словам Мойсеенковой, «в целом мы уже не дикари, но еще и не цивилизованные люди».

«Мы — социальные гопники. Хорохоримся, но ждем подвоха и подставы. И от соседа, и от власти, которую сами на руках внесли. Нас обманывали, оскорбляли, предавали. И тот, кто обманывал, оскорблял, предавал не нес никакого наказания. Так мы потеряли уверенность, а за ней и уважение к себе. Мы — гопники и можем нападать на слабого. Но всегда среди нас были Люди. И было их все-таки много. И они не торговали своими душами ни с холодильником, ни с телевизором. И детей своих они воспитывали Людьми и тогда, и сейчас. На таких все еще держится Земля, не давая потерять веру, надежду и, уж простите, любовь и к согражданам, и к стране», — подытожила она.

Я не лечу в самолёте из Китая, но я помню весну-86. Помню, что сестра маминой коллеги пришла с двумя детьми из Припяти… Posted by Yana Moiseienkova on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба в качестве комментария разместил ироническую иллюстрацию.