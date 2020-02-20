Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана

20.02.2020, 23:42, Новости дня

Врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова выступает за отмену закона «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины».

Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua, опубликованном 20 февраля.

По мнению Венедиктовой, этот закон противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Украины.

«Это тот [закон], который действует сейчас. Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить», – сказала Венедиктова.

Она сообщила, что проект закона о заочном осуждении уже разработан. Его направили главам всех фракций и главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепу от «Слуги народа» Денису Монастырскому.

«Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех. Но без этого, повторюсь, двигаться дальше [в расследовании дел Майдана] невозможно», – подытожила врио главы ГБР.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Закон «О недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний» украинский парламент принял 21 февраля 2014 года.