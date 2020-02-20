Экстренный саммит ЕС по бюджету пришлось приостановить

20.02.2020, 23:37, Новости дня

Глава Евросовета Шарль Мишель приостановил работу экстренного саммита ЕС по бюджету, сообщил его представитель Баренд Лейц.

Саммит был приостановлен, чтобы Мишель мог провести двусторонние переговоры с руководством входящих в ЕС государств.

Источник ТАСС сообщил, что Мишель решил провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Источник подтвердил, что «компромисса нет, позиции разные».

Напомним, финансирование главных программ ЕС будет заблокировано, если не удастся достигнуть соглашения по бюджету на 2021–2027 годы. Однако участники переговоров после выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, оказались далеки от компромисса.