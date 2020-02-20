Весне дорогу: Анна Седокова дважды за два дня резко сменила имидж

20.02.2020, 23:34, Разное

За неделю до календарной весны российская певица решилась на большие перемены в своем имидже. Во вторник, 18 февраля, Анна начала экспериментировать с внешностью и заплела из своих волос множество косичек разной длины и толщины. Запечатлев новый образ, она опубликовала фотографию с загадочной подписью:

Что во мне изменилось?

Конечно же, 5 миллионов ее поклонников не смогли не заметить кардинальных перемен. Многие, в том числе селебрити — Виктория Боня и Рита Дакота, высоко оценили ее новую прическу. Но уже на следующий день, в среду, Седокова снова поменяла прическу и тем самым завершила трансформацию. Теперь у певицы не только другой, более светлый цвет волос, но и… челка! Результатом, а также процессом преображения певица поделилась в Instagram.

Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя #челка!!! —

написала Анна под роликом, в котором ее стилист делает последние штрихи: сушит и укладывает челку — новую визитную карточку девушки.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)19 Фев 2020 в 7:31 PST

Спустя пару часов в ленте появилось селфи с финальным результатом.

Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое! И спасибо салону за то, что сделали меня невероятно красивой. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?

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Напомним, что чуть больше недели назад, 12 февраля, Анна еще в привычном образе с темно-каштановыми кудрями посетила вместе со своим бойфрендом Янисом Тимма вечеринку «100 самых стильных мужчин GQ», на которой журнал награждает статуэтками самых ярких мужчин светской Москвы.

Кстати, знаменитости как в России, так и в других странах очень любят резко менять свой облик. Иногда это происходит после каких-то событий в их жизни, а иногда это лишь инструмент в погоне за лайками. Смотрите, на какие перемены пошли супруга Оззи Осборна Шэрон Осборн, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, экс-возлюбленная Владимира Кличко и актриса Хайден Панеттьери, певица Пинк и давже певец Джастин Бибер.

Янис Тимма и Анна Седокова (12 февраля 2020 года)