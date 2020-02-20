Пациентка играла на скрипке, пока врачи делали ей операцию на мозге

20.02.2020, 23:30, Новости дня

В клинике лондонского Королевского колледжа провели операцию на мозге, во время которой пациентка играла на скрипке. Врачи прооперировали 53-летнюю скрипачку Дагмар Тернер, и уже через три дня после процедуры она смогла покинуть больницу.

В середине операции пациентку вывели из-под наркоза, чтобы врачи могли убедиться, что не затронули отделы мозга, отвечающие за движения рук. Хирурги смогли удалить опухоль, которая располагалась в опасной близости от этих отделов. Врачи знали, что возможность играть на скрипке очень важна для пациентки, поэтому сделали все возможное, чтобы ее сохранить.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от CNN (@cnn) 19 Фев 2020 в 9:50 PST

"Скрипка – моя страсть. Я играю с 10 лет, – приводит слова Дагмар CNN. – Надеюсь, что скоро смогу вернуться в оркестр".

В головном мозге отсутствуют рецепторы, поэтому пациент может оставаться в сознании во время операции.

В 2014 году подобную операцию провели в одной из израильских клиник. Там прооперировали скрипачку, у которой начался тремор, и она не могла больше выступать. Во время хирургического вмешательства она тоже играла на музыкальном инструменте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Прокурор САП о снятии с Альперина электронного браслета: Такой наглости не проявлял ни один из подозреваемых

13.12 / Урин ответил на обвинения в расизме из-за грима в балете «Баядерка»

19.02 / Wall Street Journal призвал европейцев встать на защиту своих ценностей, а не рассчитывать на США

18.12 / Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы

13.01 / У «Суперджета» после вылета из Шереметьево возникли проблемы с двигателем

04.02 / Спикер МИД КНР обвинила США в раздувании паники вокруг вспышки коронавируса

15.12 / Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до 25

20.02 / «У нас нет в пустыне или на острове отдельной базы». Аваков объяснил, почему для размещения эвакуированных выбрали центр в Новых Санжарах

23.01 / Диетолог предупредил о «заразности» ожирения

26.12 / Песков заявил, что нормандский формат не подходит для диалога РФ с Грузией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика