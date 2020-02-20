Курды продают США контрабандную нефть?

20.02.2020, 23:30, Новости дня

Курдские боевики в Сирии вывозят контрабандой нефть из разрушенной войной страны, действуя заодно с США. Об этом заявил турецкая ежедневная газета Yeni Şafak, процитировав боевиков курдских Отрядов народной самообороны, которых Турция воспринимает как террористов, действующих в северной Сирии.

Согласно отчетам о курдах, опубликованным турецкими СМИ, нефть из богатого нефтью региона Сирии Дейр-эз-Зор контрабандным путем вывозится из страны в Ирак, а из иракского порта Басра отправляется в США.

Власти Швеции, Дании, Нидерландов и Египта получили образцы этой нефти, согласно сообщениям СМИ в Турции, которая является одной из сторон в сирийском конфликте, поддерживающей оппозицию президенту Сирии Башару Асаду.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецкая военная операция в удерживаемой оппозицией провинции Идлиб с целью остановить наступление сирийской армии — это «вопрос времени».

После неожиданного объявления о выводе американских войск из Сирии в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что США защитят сирийские нефтяные месторождения от ИГИЛ (запрещена в России).

Президент Трамп заявил, что США установили контроль над нефтью на Ближнем Востоке, написав в Твиттере, что «США защитили нефть».

Президент не уточнил, что он имел в виду, говоря об «охране нефти», но предположения относительно заявления президента заставляют думать, что он имел в виду спецназ США, который контролировал и будет контролировать нефтяные и газовые месторождения в Дейр-эз-Зор, нефтяном регионе Сирии.

Президент Трамп пообещал защитить сирийские нефтяные месторождения от ИГИЛ, а США могут оставить 500 военнослужащих в северо-восточной Сирии и отправить танки и другое оборудование с целью помочь курдам в этом районе защитить нефтяные месторождения, которые раньше контролировались ИГИЛ во время его так называемого халифата в некоторых частях Ирака и Сирии.

В конце прошлого года турецкие СМИ сообщили, что США перевезли еще больше оборудования из Ирака в Сирию, чтобы усилить защиту нефтяных и газовых месторождений в восточной части Сирии.



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