Санкции на «дочку» «Роснефти» – шаг к демократии в Венесуэле?

20.02.2020, 23:30, Новости дня

Во вторник, 18 февраля, США наложили санкции на дочернюю трейдинговую компанию российской «Роснефти» RosneftTrading, основанную в 2011 году в Швейцарии. Американский Минфин внес Rosneft Trading и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро в санкционный лист за экспорт венесуэльской нефти в обход наложенного Вашингтоном в начале прошлого года эмбарго. Санкции блокируют активы компании в юрисдикции США, запрещают американским лицам и компаниям ведение бизнеса с Rosneft Trading, а также определяют возможность введения вторичных санкций в отношении любых зарубежных лиц и компаний в случае продолжения ведения бизнеса с «дочкой» Роснефти. Минфин США также ввел период продолжительностью в 90 дней для завершения операций по уже действующим контрактам с Rosneft Trading до 20 мая 2020 года.

«Компания Rosneft Trading S.A. и ее глава выступали посредниками при продаже и транспортировке венесуэльской сырой нефти, – сказал министр финансов США Стивен Мнучин в распространненом Минфином США сообщении. – Соединенные Штаты решительно настроены предотвратить расхищение нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро».

На организованном в тот же день Госдепартаментом брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс отметил, что Вашингтон ввел санкции против швейцарского филиала «Роснефти», а не головной компании, так как именно эта компания является операционной, экспортируя до 70% венесуэльской нефти. Ранее ряд аналитиков также отмечали, что прямое санкционирование российской нефтегазовой компании может иметь слишком негативные побочные эффекты на мировые рынки нефти, существенно увеличив ее стоимость. Компания «Роснефть», однако, частично уже находится под американскими санкциями с 2014 года, которые в частности ограничивают срок ее иностранных займов.

Роснефть является не единственной компанией, которая приобретает нефть у Каракаса в обход американских санкций. Индийский концерн Reliance, испанская компания Repsol остаются бизнес-партнерами венесуэльского государственного нефтяного концерна PDVSA наряду с американской энергетической компанией Chevron. В отношении последней администрация США ранее выдала разрешение на продолжение деятельности в Венесуэле, несмотря на нефтяное эмбарго. Указывая на этот факт, «Роснефть» утверждает, что это можно интерпретировать, как на «преференциальное отношение» к американским компаниям в условиях «незаконных» санкций по отношению к другим участникам рынка. В ответ на американские санкции, «Роснефть» также заявила, что «реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства» и в рамках заключённых до введения санкций контрактов, а сами санкции являются «незаконными» и «представляют собой акт правового произвола». Российская сторона также отметила, что продолжит вести дела с Каракасом.

Спецпредставитель США Абрамс сказал, что в отношении компании Chevron Вашингтон примет решение 22 апреля, когда истекает нынешний срок освобождения компании от санкций. С другими же торгующими венесуэльской нефтью компаниями и их правительствами ведутся переговоры, в которых США рекомендует пересмотреть бизнес-отношения с PDVSA. Подчеркнул Абрамс и то, что Минфин США имеет четкое представление о том, как компании могут пытаться обходить американские санкции, в том числе «Роснефть», которая меняет названия перевозящих венесуэльскую нефть судов, пытаясь скрыть ее происхождение. В этом плане создание каких-либо новых филиалов не будет иметь смысла, подчеркнул спецпредставитель США.

Элиотт Абрамс также отметил, что госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым санкции на Rosneft Trading, однако стороны продолжают занимать протиположные позиции по венесуэльскому вопросу. Лавров «услышал сигнал», сказал Абрамс, добавив, что Вашингтон продолжит политику максимального давления на режим Мадуро до тех пор, пока в стране не будут провозглашены «свободные и честные президентские выборы».

Комментарии экспертов

Эксперт вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» Брайан О’Тул (Brian O’Toole, Atlantic Council), в прошлом работник Управления по контролю за иностранными активами (подразделении Министерства финансов США, занимающегося санкционной политикой) подчеркивает, что Rosneft Trading является лишь «механизмом» продажи венесуэльской нефти, через который правительство США послало сигнал российскому правительству о серьезности своих намерений в том, чтобы Россия перестала поддерживать режим Мадуро.

«Интересный вопрос действительно ли правительство России захочет и далее использовать Rosneft Trading, рискуя тем, что сама “Роснефть” может стать объектом более жестких санкций», – говорит эксперт «Атлантического совета».

Что касается утверждений «Роснефти» о том, что компания работает по выполнению ранее заключенных контрактов, то бывший чиновник Минфина отмечает, что для американского ведомства время заключения контракта может быть второстепенным, и при принятии решения американские чиновники исходят из самого факта поддержки Москвой нынешнего правительства в Каракасе. Тем не менее, Брайан О’Тул согласен с тем, что в аргументе российской стороны о преференциальном отношении американского Chevron есть «доля правды». В отношении американского конценрна у администрации США есть опасения, в частности по поводу того, что правительство Мадуро может национализировать имеющиеся в стране активы компании в случае полного запрета на ее деятельность с Каракасом. Однако наложение каких-то ограничений, если не полного запрета, в отношений Chevron, как считает аналитик, скорее всего стоит ожидать.

Брайан О’Тул считает маловероятным, что Вашингтон достигнет своих целей в отношении Каракаса, наложив санкции на Rosneft Trading. Это затруднит правительству Венесуэлы экспорт нефти, являющейся ее основным источником дохода, но не приведет к уходу Мадуро.

«Если бы они сделали это тогда, когда режим Мадуро был в более шатком положении – почти на грани коллапса – шесть или семь месяцев назад, то это, возможно, оказало бы большее влияние, – говорит эксперт. – Не уверен, что санкции смогут повлиять на это сейчас, когда он снова консолидирует власть».

Аналитик международной консалтинговой компании Ake International и эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Максимилиан Гесс (Maximilian Hess, FPRI) отмечает, что отношения Роснефти и PDVSA основаны на двух аспектах: совместных предприятий по обработке нефти и на «долговых отношениях», в рамках которых в счет погашения задолженностей «Роснефть» экспортирует венесуэльсккую нефть по цене гораздо ниже рыночной. Точно определить сколько PDVSA должна «Роснефти» на сегодняшний день достаточно сложно, так как заключенные между компаниями сделки не являются публичными, и российская компания не предоставила соответствующую информацию после объявлении о санкциях США. По оценке аналитика, PDVSA погасила около 80% долга, который может сегодня составлять порядка 500 млн долларов, однако существенной суммой могут оказаться и накопившиеся проценты.

Отсутствие полной прозрачности вокруг сделок с PDVSA осложняет оценку того, какие договоренности могут быть достигнуты между «Роснефтью» и Минфином США, даже если нынешний погашаемый PDVSA долг не будет затронут санкциями, также отмечает аналитик.

На сам концерн «Роснефть», включая экспорт российской нефти или зарубежные проекты компании, нынешние санкции не окажут существенного влияния, однако они имеют «символическое значение» и явно сигнализируют, что «Роснефть» воспринимается Соединенными Штатами как «геополитический игрок против интересов запада», говорит Максимилиан Гесс.

По мнению аналитика западные партнеры и акционеры российской нефтегазовой компании, среди которых есть британская компания BP, также могут задуматься о целесообразности инвестирования и видения бизнеса с «Роснефтью», если для компании «единственный акционер, который действительно имеет значение – это Кремль и ее глава Сечин», считает аналитик.