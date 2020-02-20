«Российский шпион-мексиканец» рассматривался кандидатом на Нобелевскую премию

20.02.2020, 23:26, Новости дня

Мексиканские СМИ рассказали о Гекторе Алехандро Кабрере Фуэнтесе, которого ФБР задержало по обвинению в работе на российские власти.

Власти города Эспиналь, где проживал ученый, сообщили, что тот «участвовал в создании научных проектов» и «рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины».

Помимо докторской степени, полученной в Казанском государственном университете, ученый имеет степень Университета Гиссена, передает РИА «Новости».

С 2016 года он руководил Глобальной мексиканской сетью в Сингапуре. 

Сообщается, что ученый вел исследования в области лечения сердечных заболеваний и разработку средств от кожных заболеваний.

Напомним, американский минюст сообщил, что житель Мексики, проживающий в Сингапуре, был арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США, информирует американский минюст.



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