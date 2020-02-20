Мнение: Письмо: «Чувствую сейчас огромное удовлетворение»

20.02.2020, 23:25, Разное

Два письма покажу, как женщины постарались нащупать самоуважение и опереться на него.

И что-то получилось.

Вот в этом письме попробуйте увидеть отличия от ЗВ, щипцов и короны-вампирки.

sasha_og

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за Ваш блог, читаю его 2 года. Помогите, пожалуйста, не налажать и не попасть в гештальт.

(Неверно так говорить про гештальт. Попадаем в гештальты мы постоянно, жизнь состоит из гештальтов. Вот застрять в одном гештальте без всякой динамики — это и правда проблема)

Мне 25 лет. С С. Мы встречались 3,5 года. Ему 23. Мы живем недалеко друг от друга, каждый в своей квартире. Встречались у него, потому что квартира больше и у него уютнее. В начале отношений я была рапаном с кучей претензий.

Первый год с С.было какое-то перманентное выяснение отношений, у меня постоянно были претензии, что С.мне должен, здесь со мной надо так, а здесь этак. Писала огромные сообщения с подробным рассказом, что я чувствую, и чего жду от него. Вытянула щипчищами совместное путешествие, которое оплатил он. После этого С. ушел в большой плюс, несколько раз грубо мной пренебрегал, я обижалась, лупила его скалками, щипцами . Наверное, он тогда меня не бросил только потому что мы жили отдельно, могли не видеться несколько дней.

(К сожалению золотое время она упустила. Вы должны смириться с мыслью, что для некоторых отношений время бывает упущено. Если будете очень хорошо это понимать, отлипать вам будет куда проще. Если закончить тупиковые отношения без короны и с нормальным локусом, следующие отношения будут куда лучше, со всех сторон)

Потом я начала читать блог, увидела, насколько я зависела от С., как я в нем нуждалась, что я жду от него опеки, прикрыла решето, начала рефлексировать свои короны и щипцы. Но победить я их не смогла. Года 1,5 у меня шла борьба с ними. Я вот вроде бы в моменте понимаю, что сейчас во мне говорит корона, мое кислое лицо – потому что она нашептала, какая я прекрасная и что передо мной в ноги должны упасть, а С. не падает, потому что я обычная, и злюсь, что на него за это. Я осознаю щипцы, что ну вот, вот же они, остановись, ты же хуже себе делаешь, но не могла, как-будто на полном ходу куда-то несусь, но затормозить не могу.

(Она пыталась избавиться от щипцов «в моменте», а по сути все равно оставалась зависимой, потому что очень хотела двинуть динамику. Избавиться от щипцов — это начать опираться на себя, а человеку делать что-то приятное и полезное. Не ради динамики, а ради того, чтобы ему рядом с вами не было кисло, чтобы он видел перед собой красивого сильного человека, а не пойми что. Вот — смысл участия в отношениях. Доставить удовольствие партнеру, потому что вы — не хрень какая-то, а способный на это человек, независимый — раз, щедрый и любящий — два. Два уровня красного поля)

В какой-то момент я стала думать, что разница в ОЗ. Он спортивный, любит выбирать и подбирать одежду, вкусно готовит, дома у него чисто и уютно, знает, как и что делать в различных ситуациях, начиная от ремонта машины, заканчивая юридическими вопросами в разных сферах. Ну а я нет. Настолько нет, что он меня 3 года не знакомил со своими родителями, в соц.сетях ни одной совместной фотографии и в общественных местах он держался на расстоянии, говорил, что не любит бурное проявление чувств на публике. Я на это обижалась, но сама ничего не делала. Ни знакомила, ни выставляла фотографии, держалась на почтительном расстоянии.

(Стремление ее снять корону увенчалось успехом, она увидела разницу ОЗ. Вообще плохая для вас динамика — это всегда нехватка вашей ОЗ. Из-за плохих границ динамика бывает нестабильной, если ОЗ ваша достаточна для человека, то вверх, то вниз. А стабильно плоховатая динамика — нехватка вашей ОЗ)

Примерно пол года я жила на волнах. На первой волне я ужасалась, что не дотягиваю по ОЗ и надо работать над собой. Начинала упарываться в тренажерном зале, старалась сделать что-то приятное и полезное для него в быту, рассказать что-то интересное. Тогда я считала, что это я так ОЗ прокачиваю. Потом я уставала, мне казалось, что я слишком много вкладываюсь, злилась на его равнодушие.

(Вот эти волны — движения ее локуса контроля. То она пыталась работать над собой, двигая к себе локус, то обижалась на парня, двигая локус к нему. Прогресс в ОЗ лично у нее был, а динамика отношений стояла на месте, потому что она рвалась на второй уровень красного поля, пока на первом уровне были дыры)

Пол года назад я пошла на курсы повышения квалификации, благодаря чему у меня появился новый круг знакомств, я стала много времени проводить на учебе и профессиональных мероприятиях, с С.мы виделись 1 раз в неделю. Мы никуда не ездили и не выходили, общались только у него дома. Меня бесило, что он ничего не делает для того, чтобы мы виделись чаще. Я старалась приходить к нему после работы (а работала я тогда до 10 вечера 5 дней в неделю, а по утрам ходила на учебу). Я считала это огромным вкладом, а он был спокоен. Пришла – хорошо, не пришла – тоже норм. А для меня это была трагедия. Если я не видела С.примерно неделю, то, когда мы встречались, он мне казался чужим человеком, я физически его сторонилась и старалась все время как то съязвить или сказать что-то резкое.

(Он казался ей чужим из-за ее обид на него. За время перерыва в общении она оборачивалась ЗВ и поэтому начинала говорить с ним холодно и резко)

В какой-то момент я так физически устала, что у меня открылось решето, я вывалила все на С., а он сказал, что зачем я мучаю себя и прихожу через силу, проводить со мной время, когда я в таком состоянии, ему не приносит удовольствия, он перестает меня уважать после таких поступков. После этого я сосредоточилась на учебе и стала приходить, когда мне это было удобно.

(Она считала, что своими приходами вкладывается в отношения, а на самом деле приходила с щипцами, тянуть из него что-то. Вот это типичная дыра на первом уровне красного поля. Вы пытаетесь вкладываться, а на самом деле тянете только, потому что у вас нет опоры на себя. Вложения двигают динамику только если вы опираетесь на себя! Это самый важный закон красного поля, который нужно знать)

Я давно тянула щипцами, что я хочу жить вместе. С.говорил, что с такими графиками, как у нас это будет накладно. Он работает 5/2 с 9.00 до 18.00, а я в основном 2/2 с 11 до 22. С учетом дороги с сборов, мы бы с ним не пересекались вообще. Учитывая, что я в быту обуза, понимала, что должна вложиться в быт, показать, что ему со мной будет удобнее. Я старалась, но очень уставала физически, не было сил все время показывать это ему.

И вот, я закончила учиться, специально выбрала новую работу с графиком 5/2, чтобы совпасть с С. Прошла неделя, и меня взорвало. Не смогла держать себя в руках, была прямо одержимость, в какой-то истерике сказала, что хочу жить вместе. Он сказал, что и сам об этом думал, что он не против и стоит попробовать. Я обрадовалась, сказала, что пока не хочу торопиться и хочу сосредоточиться на новой работе, но если я смогу уходить и приходить независимо от него (т.е. он мне сделает наконец-то ключи), то меня это устроит.

С.сказал, что сделает мне дубликат ключей, что ему, конечно, страшно, но попробовать стоит. Я понимала, что это щипцы, что это не он предложил, но наплевала на это, была очень рада, что наконец-то лед тронулся. Прошла неделя – ничего не поменялось. Вторая – тоже. мы видимся 1-2 раза в неделю. И вот, пару дней назад, уже перед сном состоялся примерно такой диалог.

С: ну что, надо тогда тебе ключи завтра сделать

Я: ну, как считаешь нужным

С: и ты хотела бы жить вместе?

Я: очень хотела бы

С: а вот скажи, ты спорт любишь?

Я:ну в целом, да

С: и ты меня любишь?

Я:да, люблю

(Парень к ней уже привязан, и видит ее прогресс в работе и в имидже. Но ему страшно затевать совместную жизнь, потому что она то и дело достает то щипцы, то кислые щи, и он боится, что с совместной жизнью начнется его геморрой. Он не видит явных плюсов совместной жизни)

После этого диалога мне стало настолько тошно, что ну вот так же очевидно, что ему не хочется жить со мной, что он уже анкетирование в голове делает. Я сказала, что все-таки не хотела бы жить вместе. Что у меня новая работа, я на испытательном сроке, мне надо максимально проявить себя и все свое внимание посвятить ей. С.сказал, что-то вроде «о, ты тоже боишься жить вместе, как и я. Понимаю тебя. Да, работа она такая, надо посвятить ей много времени. Ну если ты передумаешь, ты скажи — порешаем». Мне кажется, я в тот момент услышала, как ему легче дышаться стало.

(Здесь у нее эмпатия появилась. Постарайтесь внимательно прочитать этот кусок. Когда шатается корона, девушки что-то подобное чувствуют на первый взгляд, но на самом деле совсем другое. Здесь ей и правда удалось опереться на себя и почувствовать, что она выглядит жалко, а парень лезет из кожи, чтобы не обидеть ее. И ей стало не столько обидно, сколько неловко и неприятно за свое поведение. Опишите отличие от шатания короны)

Он уснул, я ночью долго думала, поняла, что если приду к нему еще раз, когда так очевидно, что С.не хочет со мной даже жить, то я себя окончательно уважать перестану. Что я уже год пытаюсь меняться, как-то подстраиваться, показать ему, что со мной будет хорошо, но это не работает, мне это не по силам, я загоняюсь из-за того, что отношения не развиваются, что мы даже не живем вместе, я сделала все, что могла. Я люблю С., но он – нет или не так сильно, как я, а мне вот теперь точно унизительно в 25 лет смиренно ждать, когда С.позовет жить вместе.

(В этих рассуждениях у нее главная ошибка: «любит не так сильно как я». Вот это опора для короны. Вы решаете, что вас должны обожать, и если нет, вы обиженно уйдете. Не надо кормить этой дрянью корону, откормленная корона не даст вам уйти, а если уйдете, кровь из вас выпьет. Не измеряйте никогда чужую любовь и не сравнивайте со своей. Никогда не делайте этого, это лаз в голову и это не имеет значения никакого. Имеет значение только несовпадение интересов. Парень не хочет жить вместе, избегает этого, тормозит динамику. Не важно почему. А времени отношениям уже много, естественного развития уже не будет)

Приходить к нему, смотреть фильмы, разговаривать, готовить, обниматься, заниматься сексом, а потом уходить. Что это борщ. А даже если в какой-то момент это перестанет казаться мне унизительным, то свои кислые щи я победить все равно не смогу. Все равно не смогу не выносить мозг ни себе, ни С.и все будет повторяться по кругу.

(Победить кислые щи она могла бы, если бы действительно хотела жить отдельно, ей было бы так намного удобней, не под ЗВ, а реально. Но и в этом случае она бы чувствовала себя плохо, если бы парень через 3,5 года отношений не хотел бы видеть ее чаще, чем 1 раз в неделю)

После этой ночи я еще 2 дня общалась с С.как обычно, но приняла решение расстаться. Я пришла к нему, сказала, что мне тяжело это говорить, но кажется, я его больше не люблю, что я хочу расстаться, это взвешенное и осознанное решение, всю ответственность я беру на себя, что вещи, которые у С.мне не нужны и их можно выбросить. Мне было важно сказать все это лично, потому что еще в самом начале мы обсуждали, что нужно иметь силы сказать человеку лично в лицо, что ты разрываешь отношения. Я хотела выглядеть сильной и сдержать условия этого негласного договора. Еще я думала просто отдалиться, не выходить на связь, не приходить, уйти в работу, но подумала, что в данном случае – это будут щипцы, потому что мы не ссорились, не выясняли отношения, подарили подарки друг другу на 14 февраля.

(Честно говоря второй вариант был бы лучше. Но и первый ничего. Щипцы от нещипцов отличает ваше честное, хорошо отрефлексированное намерение опереться на себя, а не вытянуть что-то из другого)

С.сказал «понимаю», зачем-то пошел из коридора в комнату, я не дожидалась его, ушла, потому что чувствовала, что еще секунда и у меня начнется истерика. Я пришла домой, удалила переписки, фотографии, чтобы не вспоминать. С.написал длинное сообщение, которое начиналось «ты не дала мне сказать последнее слово, пусть оно будет здесь»и наша милая совместная фотка, но дальше я не успела дочитать, потому что чат стерся. Я ничего не уточняла и промолчала. Весь день меня колбасило, но я отвлекалась на работу и повторяла, что все сделала правильно, если бы осталась на таких условиях,было бы хуже. Пришла с работы, начала убираться.

(Реакция парня такая, что он, хоть и удивился очень, но испытал некоторое облегчение. Его тяготила обязанность начинать совместную жизнь, но он понимал, что должен это делать)

Приходит сообщение от С.

«Весь день меня одолевали разные чувства, и все таки я напишу то, что думаю…Я заметил, по твоим действиям, что решила ты это ну как минимум дня за 3-4 до того, как это произошло. Я понимаю, что в целом стал менее теплым к тебе, но мне очень сложно поверить, что я плохой и что в моей любви к тебе можно усомниться. Что произошло? Почему? У меня так много вопросов и так мало ответов. Если ты, сменив работу, познакомилась с человеком, который тебе интереснее, то так бы и сказала, мне стало бы намного легче (нет, но зато правда). И я не перестал тебя любить. Если тебе есть, что сказать, напиши, а если нет, то не отвечай и больше я не стану тебя беспокоить».

Я ответила: «Ты не плохой, я ни в коем случае так не считала и не считаю».

Он прислал сообщение, но я боюсь его открывать. Начинается оно «мне жаль — что наши отношения закончились. Мне жаль — что ничего не вернуть. Мне жаль – что ты не хочешь говорить правду или дать развернутый ответ….»

Уважаемая Эволюция, что мне делать? Я чувствую сейчас огромное удовлетворение, такие сообщения читала от С. только в начале наших отношений. Они мне сейчас как бальзам на душу, я себя очень хорошо чувствую. Вместе с тем, понимаю, что С.просто в шоке от резкости моего ухода. Боюсь, что меня накроет потом, что вот это мое ликование и эйфория выйдут мне боком, буду считать, что могла исправить ситуацию, что я потеряла С.

(Да, от резкого ухода ваша СЗ часто подскакивает вверх, иногда сильно, но это плохой подъем. Во-первых, он временный, из-за потери равновесия, во-вторых, он травматичный. Человек вряд ли простит вам, что вы заставили его страдать. Поэтому никогда нельзя использовать такие методы для оживления динамики или в качестве мести, наказания, то есть скалок и щипцов. Вы должны быть уверены, что вы не хотите оставаться в отношениях, а обиды убрать. Но вот что нужно понимать. Когда вы думаете, нужны ли вам отношения, вы никогда не должны представлять себе, что отношения вдруг станут намного лучше. Вы должны оценивать то, что есть. Хотела ли она оставаться еще год-два-три в тех же самых отношениях? Приезжать, чего-то ждать, чувствовать досаду и нужду? Вряд ли. Могла бы она наслаждаться этими прохладными отношениями, даже став самостоятельней? Вряд ли. Тем более она уже говорила ему, чего хочет, много раз. Ей 25 лет и ей неплохо бы найти себе хорошего мужа в ближайшие пару лет. Поэтому эйфории быть не должно и страха, что вы потеряли отношения, быть не должно. Вы отказались от плохих отношений, а не от хороших. Он сейчас может сомневаться и сожалеть, испытывать ревность и даже страх, но кормить этим свою корону нельзя. Самоуважение этим можно укреплять, то есть рассматривать это как пользу от опоры на себя)

Мне тяжело далось это решение, я приготовилась пережить эту любовь к нему, уже придумала, как загрузить себя в освободившееся от отношений и учебы время. Какие ошибки я допустила при расставании? Как мне окончательно выйти из этой истории с наименьшими потерями для себя?

(Нужно хорошо понимать, что вы сделали и зачем. Вы прекратили отношения не потому что они были очень плохими, а потому что вы хотите иметь близкие и намного более серьезные отношения с мужчиной, вы хотите взаимной любви и брака, а не просто симпатии и встреч. Все, что мог, это парень вам и так давал, даже больше, чем хотел, под щипцами. Новых щипцов доставать нельзя. Не нужно пытаться перекинуть на него ответственность за разрыв, берите ее на себя, освободите его от ответственности. И не бойтесь этой ответственности, она действительно ваша. От реальной ответственности ваше самоуважение становится больше)

Спасибо, что дочитали!

(Друзья, давайте проверим, насколько вы поняли тему красного поля. В каком случае ее возвращение к нему будет в красном поле? Но не начинайте всей толпой писать одно и то же. Пишите, если уверены в ответе. А нет, лучше обсуждайте другие моменты письма и отвечайте на другие вопросы)