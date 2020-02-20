Ксения Собчак появилась на премьере документального фильма в прозрачном бюстгальтере

20.02.2020, 23:21, Разное

Ксения Собчак, предпочитающая лаконичную и женственную одежду, удивила гостей премьеры документальной ленты «Русские грузины. Фильм первый» Леонида Парфенова, провокационным образом. Светская львица появилась на мероприятии в прозрачном бюстгальтере.

Нижнее белье ярко-оранжевого цвета заметно выделялось на фоне серой жилетки-корсета под не застегнутым пиджаком такого же оттенка. Дерзкий образ Собчак дополняли кольца и кулон в виде креста, соответствовавший по тону прозрачному бюстгальтеру.



Светская львица благодаря своему смелому образу произвела в кинотеатре «Иллюзион», где Парфенов презентовал свой новый проект, настоящий фурор. Фотографы не отходили от Собчак, пытаясь запечатлеть ее в таком соблазнительном наряде, а вскоре ее снимки растиражировали в Сети телеграмм-каналы. Сама же светская львица воздержалась от демонстрации фото, где предстала в прозрачном бюстгальтере, в личном микроблоге.