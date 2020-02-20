Ксения Собчак появилась на премьере документального фильма в прозрачном бюстгальтере

20.02.2020, 23:21, Разное

Ксения Собчак, предпочитающая лаконичную и женственную одежду, удивила гостей премьеры документальной ленты «Русские грузины. Фильм первый» Леонида Парфенова, провокационным образом. Светская львица появилась на мероприятии в прозрачном бюстгальтере.
Нижнее белье ярко-оранжевого цвета заметно выделялось на фоне серой жилетки-корсета под не застегнутым пиджаком такого же оттенка. Дерзкий образ Собчак дополняли кольца и кулон в виде креста, соответствовавший по тону прозрачному бюстгальтеру.


Светская львица благодаря своему смелому образу произвела в кинотеатре «Иллюзион», где Парфенов презентовал свой новый проект, настоящий фурор. Фотографы не отходили от Собчак, пытаясь запечатлеть ее в таком соблазнительном наряде, а вскоре ее снимки растиражировали в Сети телеграмм-каналы. Сама же светская львица воздержалась от демонстрации фото, где предстала в прозрачном бюстгальтере, в личном микроблоге.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / В Роспатенте назвали самые интересные патенты на изобретения 2019 года

06.12 / Мнение: Право чесать себе нос

17.12 / Лично отдал приказ: шокирующие подробности участия Порошенко в убийстве

16.12 / Обновленный Toyota RAV4 показал успешный старт на российском рынке

22.01 / Миллиардер Самвел Карапетян устроил праздник в честь юбилея жены за 22 млн рублей

17.12 / «Вот вам правда»: дочь показала на видео смертельное увлечение Борисовой

09.02 / Мнение: Досье о Трампе и проститутках в Москве было «сфабриковано» бывшим шпионом MI-6

18.02 / Мнение: Путинские патриоты сидят и молчат

13.12 / На аукцион выставлен первый рабочий инструмент Меган Маркл

26.12 / «Нет слов, ведь ушла последняя из могикан»: Марк Варшавер высказался о смерти Галины Волчек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика