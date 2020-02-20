Анастасия Волочкова в телеэфире назвала свои походы к гинекологу стрессом

20.02.2020, 23:21, Разное

Темой нового выпуска шоу «Пусть говорят» стал резонансный скандал, недавно произошедший в больнице Калининграда, где роддом и гинекологическое отделение оснастили скрытыми камерами наблюдения. Гостьей телепередачи стала известная балерина Анастасия Волочкова, рассказавшая о собственных походах к гинекологу. Танцовщица подчеркнула: каждый такой визит для любой женщины, в том числе и для неё, является стрессом.

Когда же при посещении гинеколога за женщиной ещё и наблюдают через видеокамеры, состояние повышенного напряжения её организма увеличивается вдвое, подчеркнула Анастасия Волочкова. На своей Instagram-странице артистка отметила: она полностью поддерживает жительниц Калининграда, объявивших против незаконных съёмок в роддоме и отделении гинекологии их города флешмоб. Танцовщица заявила, что из родов шоу делать нельзя.

Анастасия Волочкова попросила фолловеров присоединиться к запущенному пострадавшими калининградками виртуальному марафону и таким образом оказать им поддержку в борьбе за права человека.