Силуанов: из-за коронавируса Россия теряет один миллиард рублей в день

20.02.2020, 23:07, Разное

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса Россия теряет один млрд рублей в день. Об этом сообщает РБК.

«Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд рублей в день. Это последствия коронавируса», — сказал он, уточнив, что потери также связаны со снижением турпотока из Китая: упали загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле, а также авиаперевозки.

По его мнению, эпидемия может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее. «Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — сказал он.

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По последним данным, число жертв коронавируса составляет более 2,3 тысячи человек, заразились почти 74,5 тысяч человек. Еще около 8,5 тысяч пациентов удалось вылечить.

Источник: Новая газета



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