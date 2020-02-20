На льготные автокредиты дадут еще 5 миллиардов

20.02.2020, 23:06, Новости дня

Программы господдержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в рамках которых государство обеспечивает покупателям 10% скидки по кредиту, могут закончиться уже в марте. Но выделение новых средств повышает шансы программ на работу вплоть до конца нынешнего года.

Сейчас на функционирование обеих программ выделено 5 миллиардов рублей. Аналогичная сумма, по данным "Коммерсанта", предусмотрена поправками к бюджету на 2020 год, которые уже внесены в Госдуму. Соответственно, общее число автомобилей, проданных в рамках программ, может превысить 100 тысяч.

При этом активность использования субсидий гражданами в нынешнем году может заметно снизиться по сравнению с 2019-м: сейчас в рамках обеих госпрограмм можно приобретать только автомобили отечественного производства по цене не более миллиона рублей. В 2019-м же лимит был выше, требования — проще, а цены на автомобили — ниже, соответственно, список возможных вариантов для покупки в 2020-м у россиян заметно сократился.

Кроме того, как отмечают дилеры, в означенный миллион, как правило, укладываются только автомобили в самых простых комплектациях, которые и безо всяких программ легко находят покупателей. Таким образом, самым очевидным вариантом для приобретения с учетом субсидий становятся представители линейки бренда Lada. (Другие автомобили, попадающие под эти программы, мы ранее описали в нашем обзоре).

Учитывая ограниченность выбора, а также наличие финансовых лимитов, выделенных каждому банку-участнику программы в рамках бюджета, вполне можно ожидать, что означенных 10 миллиардов российскому рынку легковых автомобилей действительно будет достаточно до конца текущего года.

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АвтоВести



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