«Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

20.02.2020, 23:06, Новости дня

Английский "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 финала Лиги Европы по футболу встречался на выезде с бельгийским "Брюгге". Соперники так и не смогли выявить победителя, завершив игру вничью – 1:1.

Бельгийцы вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Эмаануэля Денниса. Команда Уле-Гуннара Сульшера отыгралась через двадцать минут, когда Антони Марсьяль пробил-таки вратаря хозяев поля Симона Миньоле.

Ответный матч этих команд состоится 27 февраля на поле "Манчестер Юнайтед".

Результаты других встреч 1/16 финала Лиги Европы: "Хетафе" – "Аякс" – 2:0, "Интер" – "Лудогорец" – 2:0, "Айнтрахт" – "Зальцбург" – 4:1; "Спортинг" – "Истанбул" – 3:1, "Копенгаген" – "Селтик" – 1:1, "ЧФР" – "Севилья" – 1:1.



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