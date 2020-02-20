«Шахтер» победил «Бенфику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

20.02.2020, 23:06, Новости дня

20 февраля в Харькове на ОСК «Металлист» прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой», сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пенальти)

В первом тайме донецкий клуб владел инициативой, о чем свидетельствует статистика. «Шахтер» в первые 45 минут нанес шесть ударов по воротам соперника, два из которых попали в створ. У «Бенфики» – два удара и ни одного в створ.

На 22-й минуте Марлос открыл счет в матче, но арбитр отменил взятие ворот при помощи системы VAR.

В начале второго тайма бразильский полузащитник «Шахтера» Алан Патрик точным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче.

На 65-й минуте игрок «Бенфики» Адель Таарабт отыграл гол, но арбитр при помощи видеоповтора отменил взятие ворот и назначил пенальти, который реализовал капитан португальской команды Пицци.

На 72-й минуте после передачи Тайсона украинский полузащитник Виктор Коваленко сделал счет 2:1 в пользу «Шахтера».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Лиссабон 27 февраля. Начало – в 22.00.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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