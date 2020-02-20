Макрон и Меркель предложили встречу с Путиным и Эрдоганом

20.02.2020, 23:05, Новости дня

Состоялся телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил Кремль.

Стороны обсудили обострение ситуации с сирийском Идлибе «в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей», сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы была «акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения».

Путин указал, что нужно «принять эффективные меры» против террористов, соблюдая при этом «принципы суверенитета и территориальной целостности» Сирии.

Макрон и Меркель «выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе Сирии», сообщили в Кремле.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Макрон «потребовали немедленного прекращения боевых действий и предоставления беспрепятственного доступа гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям», передает ТАСС.

При этом канцлер Германии и президент Франции выразили готовность «вместе встретиться» с Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для достижения «политического решения кризиса».

Кроме того, Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Ливии.

Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Ханау.

Напомним, в районе Идлибской зоны деэскалации боевики совершили массированные атаки на правительственные силы Сирии. При этом боевиков огнем поддерживала артиллерия вооруженных сил Турции. ВКС нанесли удар по боевикам, что позволило сирийским войскам отразитьатаки.