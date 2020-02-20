51-летняя модель Донна Д»Эррико обнажилась и облила себя краской ради благотворительной акции

20.02.2020, 23:04, Разное

В рамках проекта Painted Princess Project американская фотомодель Донна Д»Эррико облила себя красной краской, будучи в обнаженном виде. Участниками данной благотворительной акции в основном являются знаменитости.
Откровенные фотоснимки 51-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте. Для фотоссесии Донна Д»Эррико разделась догола, а затем вылила на себя красную краску. Съемку проводил американский фотохудожник Ник Саглимбени.

Сейчас на сайте PaintedPrincess.com можно приобрести не только цифровые версии снимков Д»Эррико и других знаменитостей, но и изображения в виде больших постеров. Все вырученные средства будут перечислены организации A21.org. Сотрудники данного учреждения занимаются борьбой против незаконной торговли людьми.



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