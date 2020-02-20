Бывший премьер Грузии и экс-глава МВД Мерабишвили вышел на свободу

20.02.2020, 22:58, Новости дня

В Грузии вышел на свободу бывший премьер-министр и глава МВД Вано Мерабишвили. Автор полицейской реформы и создатель патрульной полиции провел в тюрьме почти семь лет. После смены власти в стране в 2012 году он был осужден по ряду обвинений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями. Сразу после освобождения Мерабишвили заявил, что намерен вернуться в активную политику.

Первыми, с кем столкнулся Мерабишвили, выйдя за порог тюрьмы, были многочисленные журналисты. Отвечать на вопросы СМИ Мерабишвили пришлось прямо на крыльце. Оттуда же он обратился к сторонникам, встречавшим его у тюрьмы.

«Я сохранил силу, энергию, надежду и веру в то, чтобы продолжить борьбу – для того, чтобы в этом же году избавить Грузию от этого режима. Я вам гарантирую, что менее чем через год этой власти не будет. Также гарантирую, что до конца года, после свержения власти, двери этой тюрьмы откроются и все политзаключенные окажутся на свободе», – сказал Мерабишвили.

Бывший премьер Грузии не уточнил, в какой команде видит свое политическое будущее. Дело в том, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», в годы правления которой Мерабишвили возглавлял полицию, распалась на несколько частей. Все они в оппозиции к нынешней партии власти. Мерабишвили заявил, что примет решение после консультаций со всеми бывшими однопартийцами. Отдельно экс-глава МВД обратился к полиции.

«Мы с друзьями сделаем все, чтобы вернуть полиции достоинство, чтобы восстановилось доверие, улучшилось социальное положение полицейских. Служение Грузии должно быть не служением одному человеку или партии, а работой во благо страны», – сказал он.

До смены власти Мерабишвили считался политическим тяжеловесом. Именно с его именем связывают создание новой грузинской полиции. Реформа МВД была признана успешной даже за пределами Грузии. Мерабишвили пользовался почти неограниченным влиянием в стране, а Саакашвили называл его «хребтом» политической системы. Потому, по словам бывших однопартийцев Мерабишвили, они рады видеть его в политике в любой команде.

«Возвращение в политику фигуры такого политического масштаба, конечно же, усилит оппозицию. А в какой партии будет Вано, где и как, – все это скажет уже он сам», – сказал Гига Бокерия, член партии «Европейская Грузия».

Представители некоторых оппозиционных партий уже заявили, что не готовы к сотрудничеству с Мерабишвили. Будучи в должности, экс-глава МВД наряду с влиянием имел неоднозначную репутацию. Политические оппоненты, как и некоторые правозащитники, обвиняли его в репрессиях против инакомыслящих, давлении на бизнес и СМИ. В правящей «Грузинской мечте» и вовсе считают: время Мерабишвили как политика ушло.

«В первые же минуты после освобождения этот человек пригрозил свергнуть правительство. Не покончить с правительством, не сменить его, а именно свергнуть. У них уже были попытки свержения, но ничего не вышло. Не получится и в этот раз. Наша же цель – это завтрашний день, в котором Грузия – страна возможностей, а не переворотов и свержений», – сказал нынешний премьер-министр Георгий Гахария.

Мерабишвили занимал пост министра внутренних дел с декабря 2004-го по июль 2012-го. Затем в течение четырех месяцев возглавлял правительство. После смены власти он был осужден по целому ряду дел. Мерабишвили признали виновным в подкупе избирателей, растрате государственных средств, жестком разгоне митингов, а также в сокрытии доказательств по громкому делу об убийстве силовиками сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Соратники Мерабишвили называют эти обвинения «политически мотивированными».