Мнение: Депутатов Госдумы могут разогнать

20.02.2020, 22:56, Разное

Олег Пахолков о грядущих выборах в парламент, изменениях в Конституцию и Шнуре в Думе.

Выборы в Государственную Думу скорее всего будут досрочные. Вся Москва на кипише, невероятная политическая активность: сотни, тысячи людей встречаются друг с другом, договариваются и так далее. Тем более вроде бы Кремль пообещал, что разрешит пройти еще шести-восьми партиям. И что-то надо с этим делать.

Никто только не может понять, почему совершенно лояльная Дума должна быть распущена на полтора года раньше срока. Тем более все признаки этого есть: побежала партия «танчики», при том на полном серьезе. Faberlic бегает, уже штабы в регионах организовал. То есть кого в этой нашей следующей Госдуме может только не быть.

Шнур сегодня вошел в Партию роста. И я хочу сказать, что это очень серьезно. И наверное, у Партии роста впервые не технологическая победа. Хотя, конечно, им бы проще всего было сделать технологическую победу, потому что за ними очень много предпринимателей. Но организационных способностей им всегда не хватало. И Шнур может обеспечить им идеологическую победу.

Так что же происходит? Почему вдруг выборы могут назначить раньше? А вся проблема в референдуме, который сейчас идет после того, как было распущено правительство. Референдум пройдет гладко, в этом вообще нету никаких сомнений. Но события после референдума могут оказаться весьма разные. Например, в том, что народ может возмутиться: в виде выхода людей на улицы, митингов, акций.

И тогда нашему народу кинут в зубы нашу Государственную Думу. Мы же ее уже давно ненавидим. У нас сегодня из депутатов создали образ, что нету человека на свете хуже, чем депутат. Смешная ситуация в том, что мы сами этих депутатов избираем, но ровно на следующий день мы их ненавидим. Хотя в последнее время уже толком мы не выбираем, их всех назначают.

Итак, Госдума готова на заклание, она готова самораспуститься, послушаться и сказать «Все, мы уходим». И если после референдума изменения Конституции произойдет в обществе какая-то серьезная турбуленция, этому обществу скажут: «Ребята, вот вам секир-башка Госдуме» и объявят новые выборы.

И все партии: «танчики», «За Правду», Faberlic, все те, кто есть сегодня, коммунисты — все идут в разных ипостасях. И скорее всего после майских праздников мы сразу получим решение: выборы в сентябре. Кто-то говорит в декабре, но нет — в сентябре.

Итак, у нас будет великолепный парламент. В нем останется процентов 30 «Единой России», потому что все очень сожмется. И еще 7-8 партий. Коммунистов расколят на две партии: настоящих и псевдокоммунистов. На сторону ЛДПР заедет уже и Партия роста, потому что Шнур на себя подтащит очень много.

И таким макаром у нас будет такая прекрасная, такая развеселая Госдума. С приходом Шнура по крайней будет весело, а врач из «Интернов» как много придаст Государственной Думе со своей партией «За правду». Так что очень классная Дума нас ждем и очень большие шансы, что выборы будут в сентябре.

Но если пройдет референдум по изменению Конституции тихонько-тихонько, тогда полтора-два года подождем до следующих выборов. Но Москва кипит, переживает.