Над Лас-Вегасом пролетела стая голубей в кепочках и с прической Трампа

20.02.2020, 22:56, Новости дня

Сторонники президента США решили таким необычным способом поддержать Трампа перед дебатами с демократами.

Жители Лас-Вегаса обомлели, увидев в небе стаю голубей в ярких красных кепочках. При внимательном рассмотрении можно было заметить, что на головных уборах пернатых красуется лозунг президента США «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»). А один из голубей и вовсе олицетворял самого Дональда Трампа, благодаря «пристроенному» хохолку, похожему на прическу лидера США.

Вот так необычно сторонники Трампа решили поддержать своего президента накануне дебатов с демократами. А всю ответственность за голубиный полет взяла на себя организация P.U.T.I.N. от названия «Pigeons United To Interfere Now» («Голуби, объединённые для вмешательства»). Правда, зоощитники тут же стали обвинять сторонников Трампа в том, что те издеваются над птицами из-за того, что закрепили кепочки на головах.

Видео: YouTube-канале KTNV Channel 13 Las Vegas



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