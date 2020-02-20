Уволившаяся журналистка «Кавказ.Реалии» рассказала, как редактор продвигал интересы Ичкерии

20.02.2020, 22:55, Новости дня

Она заявила о своём уходе с радиостанции.

Журналистка Александра Гармажапова заявила о своём уходе с радиостанции «Кавказ.Реалии» (признана иноагентом в РФ). Экс-сотрудница редакции сообщила, что уже давно хотела уволиться из скандального издания, выпускающего исключительно фейки и вбросы.

Журналистка рассказала, как «Кавказ.Реалии» популяризирует недостоверную информацию и распространяет лживые и порочащие материалы об известных политических деятелях. В качестве примера Гармажапова вспомнила про видеоматериал «Кадырова схватили, отравили и пытают. Версии пропажи падишаха». Абсурдность этой видеозаписи переходила все границы, и даже сотрудники редакции были в шоке от того, что она оказалась на сайте «Кавказ.Реалий».

Выяснилось, что её разместил сам главред издания Аслан Дукаев. В итоге он удалил материал уже на следующий день и оправдался тем, что публиковал его при сильнейшей мигрени, из-за которой плохо соображал.

При этом улаживать скандал пришлось именно Гармажаповой. Журналистка рассказала, что Дукаев постоянно перекидывал на неё свои обязанности. В итоге у многих СМИ сложилось впечатление, что именно она является главным редактором «Кавказ.Реалий». Экс-сотрудница заявила, что она «не намерена отвечать за чужой базар», поэтому и решила уволиться.

Журналистка отметила, что вина за многолетний кризис в издании полностью лежит на бессменном главреде Аслане Дукаеве. Он возглавил издание ещё в 2002 году, когда Конгресс США принял решение создать несколько региональных подразделений в составе «Радио Свобода», в том числе и «Кавказ.Реалии».

Изначально в структуру редакции Дукаева входили аварское, черкесское и чеченское отделения. Но после 2016 года осталось только чеченское отделение, а остальные закрылись. По официальным данным, отделения были закрыты из-за неэффективной работы. Однако бывшие сотрудники признались, что сам Дукаев привёл редакции к закрытию, увольняя лучших журналистов. При этом экс-сотрудники заявили, что главред «Кавказ.Реалий». продвигал в повестку ичкерийские интересы, которые находились на грани с терроризмом и экстремизмом.

Судя по всему, черкесское и аварское подразделения были для Дукаева неудобными. Очевидно, что не всех журналистов устраивала повестка, которую он продвигал. На этом главред редакции не остановился и продолжил выживать остальных сотрудников, несогласных распространять откровенные вбросы. Увольнение Гарамжаповой по собственному желанию это отлично доказывает.

Интересно то, что Дукаев ведёт такую политику уже на протяжении 18 лет. Однако ни руководство из «Радио Свобода», ни Конгресс США не обращают на это внимание. По всей видимости, их устраивает полнейший медийный беспредел радиостанции «Кавказ.Реалии».