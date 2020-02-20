Политика: Шнурову в политике предрекли карьеру как у Ксении Собчак

20.02.2020, 22:44, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о начале политической карьеры — он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Большинство экспертов сравнивают поход Шнура в политику с Владимиром Зеленским. Но не факт, что российский музыкант сможет повторить успех украинского шоумена, считают они, и приводят в пример Ксению Собчак.

В четверг стартовала политическая карьера лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, более известного как Шнур. Он вступил в Партию роста. Сам Шнуров пообещал, что с ним работа однопартийцев «будет явно веселее». «С моей биографией вы знакомы. Думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу», – сказал музыкант.

Шнур не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Отметим, что Партия роста не представлена в федеральном парламенте. У нее есть депутаты в муниципальных и региональных парламентах, что дает ей право участвовать в федеральных выборах. «В планах пока такое, ну может, и есть – а, может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов», – сообщил музыкант.

В разговоре с «Интерфаксом» певец прокомментировал строчку из песни в его исполнении о «кандидатах-*******» в фильме «День выборов». Автором текста был музыкант Сергей Кортнев. «Ситуация должна поменяться, потому что песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию», – сообщил Шнуров.

До сих пор политический опыт лидера «Ленинграда» ограничивался работой в Общественном совете при думском комитете по культуре. Музыкант периодически выступает с комментариями по резонансным политическим и общественных событиям в стране. Например, Шнуров заявлял, что президент РФ Владимир Путин похож на Железного человека, а его американский коллега – на Джокера.

Скорее всего, о начале политической карьеры Шнур всерьез задумался всего месяц назад – тогда он объявил об этом в своем выступлении на Студенческом фестивале предпринимательства.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику

– только при этом условии», – говорил музыкант, подчеркивая, что не намерен заниматься политикой просто потому, что «кто-то там решил в каких-то кабинетах».

Шнуров подчеркивал, что депутат – это человек от народа, а потому, именно народ должен предложить ему, Шнуру, стать политиком. Впрочем, тогда он выражал сомнения в выборе политической карьеры. «Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду – без меня меня женили, – сказал он. – Я не знаю, буду ли я политиком, не буду ли я политиком. В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет».

По мнению экспертов, политические перспективы музыканта проясняется в ближайшие месяцы. Политолог Евгений Минченко назвал Шнурова «глубоким человеком». Такое мнение сложилось у него при личном общении. «Но в то же время переход из шоу-бизнеса в политику – это очень непростая история. Есть и удачные примеры, такие как итальянский комик Беппе Грилло или Владимир Зеленский, но есть и огромное количество неудачных примеров», – рассказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

«Обычно в качестве примера актера и деятеля культуры, пришедшего в политику, приводят Зеленского. Но тот полностью отдал себя политике и работал в этом качестве все последнее время перед выборами», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. При этом, добавил эксперт, «известно много негативных примеров, когда «селебритиз» сперва делают громкие политические заявления, а потом выясняется, что политика – это не только красивые фотографии раз в месяц, но и серьезная ежедневная работа». «И тогда они сразу «стухают», как Ксения Собчак», – рассуждает Кузнецов.

Политолог Марат Баширов назвал решение Шнурова серьезным медийным сигналом об активизации Партии роста в связи с предстоящими региональными и федеральными выборами. При этом эксперт не уверен, что такое приобретение добавит популярности партии, которая декларирует ставку на бизнесменов. «Не факт, что Шнуров тот, кто сможет стать их голосом, давать качественные оценки деятельности государства – в налоговой, лицензионной деятельности и так далее, – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД. – Вступление Шнурова в Партию роста многие могут расценить как профанацию. Вместо поиска лидеров, которые сами занимаются бизнесом, появляется вот такой скандальный персонаж».

Старт политической карьеры Шнура вызвал оживленную дискуссию в блогосфере. Показательно, что одной из первых отреагировала Ксения Собчак. «А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик, оказывается, открывался просто – оказывается, Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк», – написала Собчак в Telegram.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила начинающему политику в его формате – в стихах на злобу дня. В своем Telegram-канале Поклонская написала:

Знаете, Сережа, я тут объясню:

В Думе не нальют вам рюмку коньяку.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай!

«Ну все. Партия роста, считай, уже в Госдуме. И все, как один, на лабутенах», – иронизировал журналист Олег Лурье.

По мнению авторов Telegram-канала «ПОСТПРАВДА», Шнуров – «ничто иное, как «замер общественного запроса на популизм и новую искренность» в духе Зеленского, чей «кейс» активно обсуждался российскими политтехнологами». «Интересно, если Шнур теперь сможет избираться от Партии роста, как он запоет?» – отмечал паблик «Выпускайте Кракена!».

Как пишет красноярский Telegram-канал «Комар-краевед», на этой неделе соцсети края взорвало стихотворение Шнура в защиту города от плохой экологии. «Федеральный защитник резко поднял статус местных экологов, которые были, на самом деле, политической оппозицией действующему губернатору, но это артиста не интересовало. Каково же было сегодня удивление активистов, когда «забота об экологии Красноярска» от Сергея Шнурова обернулась обычным промо начала его политической карьеры в Партии роста. Сразу стала понятна неожиданная реакция Шнура на проблему с экологией, которой уже больше 30 лет! Жалко наивных красноярцев», – отмечает канал.

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