В Киеве на Институтской вывесили баннер «Россия начала войну здесь»

20.02.2020, 22:42, Новости дня

Над Аллеей Героев Небесной сотни в Киеве 20 февраля вывесили баннер «Россия начала войну здесь». Об этом в Facebook сообщило движение «Відсіч».

«Сегодня, в шестую годовщину массовых расстрелов на Майдане, над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты вывесили баннер «Россия начала войну здесь». Сейчас кое-кто хочет, чтобы украинцы забыли и о Революцию Достоинства, которая в 2014 году вырвала Украину из хищных когтей Кремля, и о российской агрессии, которая с тех пор продолжается. Но мы будем об этом помнить и напоминать», – говорится в заявлении.

Сьогодні, на шосту річницю масових розстрілів на Майдані, над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти вивісили банер "… Posted by Відсіч on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.