Минюст США назначил прокурора по делам Украины

20.02.2020, 22:42, Новости дня

Министерство юстиции США поручило главному прокурору Бруклина Ричарду Донохью координировать расследования, связанные с Украиной. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что Донохью будет «координировать существующие вопросы» и «оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих». 

CNN отмечает, что этот шаг потенциально дает генеральному прокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными.

Какие именно дела будет курировать Донохью не уточняется.

Издание «РБК-Украина» предполагает, что такое назначение может быть связано с бизнесменами-выходцами из СССР Игорем Фруманом и Левом Парнасом, связанным с личным адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Их подозревают в причастности к отзыву посла США в Украине Мари Йованович.

11 октября Парнаса и Фрумана арестовали.

Кроме того, в октябре прошлого года в США начали расследование в отношении Рудольфа Джулиани касательно его деятельности в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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