Украинским военным передали тело бойца, погибшего на Донбассе 18 февраля

20.02.2020, 22:42, Новости дня

20 февраля украинским военным передали тело гранатометчика 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи хутора Вольного два дня назад.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил проинформировал в Facebook. 

«Состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Кроме того, украинской стороне удалось получить останки еще одного временно неустановленного украинского военного, погибшего еще в 2014 году во время выполнения боевых задач, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказано в релизе. 

В штабе не называли имени Хитайлова, однако 18 февраля не сообщалось о гибели других украинских военных. 

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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Возвращение его тела и останков неизвестного военнослужащего является результатом «активного диалога сторон» в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и «возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести», заявил представитель Украины в ТКГ Геннадий Кузнецов в комментарии «Интерфакс-Украина».

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на Совбезе ООН, что украинца убила российская пуля. 

Родные погибшего Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей, сообщила представитель организации «Повернись живим» Ольга Омельянчук. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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