Мнение: Шнур поиграет с «козлами»?

20.02.2020, 22:31, Разное

Шнура вступили в «Партию Роста» и свежеиспеченный политик заявил: «Мне кажется, что я вам пригожусь. Совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей».

Это точно! Будет веселее!  Обхохочемся!   Потому что свое  политическое кредо Шнур сформировал уже давно. Вот в этой песне, ключевая мысль которой — «с козлами не играю»:

Очевидно же, что поклонники Шунра на выборы не ходят. И вряд ли пойдут, даже если Шнур на всех своих концертах будет призывать идти на выборы и голосовать за «Партию Роста». Поклонники Шнура, скорей, подумают, что Шнур прикалывается…

Сдается мне, что кремлевские политтехнологи решили продолжить курс на клоунизацию выборов. И на выборвх депутатов Госдумы будет снова отрабатываться стратегия, что как не крути, придется выбирать между жуликами и ворами, не за клоунов же голосовать…

Скриншот отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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