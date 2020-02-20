Юную футболистку допустили к соревнованиям среди юношей благодаря РФС

20.02.2020, 22:31, Новости дня

Организаторы первенства РФ по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, приняли решение допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю футболистку Арину Акатьеву. Ранее ей было отказано в участии в турнире.

Как сообщает телеграм-канал Baza, организаторы российского первенства изменили свое решение после консультации с менеджментом Российского футбольного союза.

Напомним, что Акатьева является капитаном команды ДЮСШ "Факел", за которую выступают мальчишки 2008 и 2009 годов рождения. 11-летняя футболистка на зональном этапе турнира сумела забить 21 мяч.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Гаджеты: Представлен самый крупный в мире ультразвуковой подэкранный сканер 3D Sonic Max (3 фото)

19.12 / Рубль вырос к доллару и евро

16.02 / Кроссовер Porsche Macan лишится бензиновых двигателей

26.01 / VOAэкспресс 26 января 2020

20.02 / «У нас в семье всегда рождаются мальчики». Рассказываем, что не так с этой фразой и почему

15.01 / Американцы создали светящихся кошек

08.01 / Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке

14.01 / В Москве стороны конфликта в Ливии не договорились о подписании мирного соглашения

09.01 / Мать фигуриста Дениса Тена пожаловалась на полицейских

14.01 / На Украине заявили об увеличении объема реализуемого спирта вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика