Россия назвала заявление Грузии о «кибератаках» срежиссированным вбросом

20.02.2020, 22:30, Новости дня

МИД РФ назвал утверждения Тбилиси о якобы проведенных против Грузии «кибератаках» «явно срежиссированным информационным вбросом».

Как заявили в МИДе, «бездоказательность и политическая мотивированность» этого вброса «очевидна». Подчеркивается, что доказательств причастности Москвы «к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может».

Внешнеполитическое ведомство отметило синхронизированность пропагандистской акции, устроенной Вашингтоном, Лондоном, Тбилиси, передает РИА «Новости».

Указывается, что понадобилось четыре месяца, чтобы предпринять попытку «выставить Россию крайней за инцидент, якобы имевший место еще 28 октября», причем обвинения выдвинуты «в духе пресловутого highly likely».

Москва выразила сожаление в связи с тем, что в Грузии не желают «отказываться от линии на демонизацию» РФ и «извлекать уроки из прошлогоднего кризиса».

Подобные ситуации «дополнительно омрачают и так непростые двусторонние отношения», заявили в МИД России, добавив, что российская сторона стремится к преодолению разногласий. Москва настроена на продолжение процесса нормализации, в котором заинтересованы оба государства. При этом, заявили в МИД России, есть силы, для которых урегулирование ситуации неприемлемо.

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что Главное управление Генштаба ВС РФ якобы спланировало атаку на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре 2019 года.

Посольство США в Грузии распространило заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором осуждается якобы проведенная Россией кибератака.