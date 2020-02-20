Украина помнит февраль 2014-го: расстрел Майдана и аннексия Крыма

20.02.2020, 22:30, Новости дня

КИЕВ – Украина отмечает День Героев Небесной сотни – людей, которые восстали против несправедливости в защиту идеалов демократии, гражданских прав и свобод, европейского будущего страны. Об этом говорится 20 февраля в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова по случаю Дня Героев Небесной сотни.

«Они были обычными людьми – учеными, программистами, художниками, студентами, учителями, предпринимателями. И все они отдали самое дорогое – жизнь, чтобы мы могли жить в новой, свободной и демократической стране», – подчеркивается в тексте обращения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова на сайте ведомства. Он отметил, что Герои Небесной сотни останутся в памяти украинцев и в памяти потомков.

«Наш долг – идти по пути единения, мира и демократии, развития настоящего европейского государства», – заявил Алексей Данилов.

В видеообращении временного директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой сообщаются детали расследования дел Майдана – общество «до сих пор не знает имена тех, кто виноват в первых расстрелах граждан в центре Киева.

«Шестая годовщина Майдана. Раздаются громкие заявления, лозунги, традиционные обещания. Первые смерти: Нигоян, Сеник, Жизневский – мы до сих пор не знаем, кто виноват в этих смертях. Две с половиной тысяч пострадавших, 78 погибших гражданских лиц Украины, тринадцать погибших правоохранителей, четырнадцать тысяч томов дел уголовных производств – все мы хотим знать правду, все мы стремимся справедливости», – подчеркивает Ирина Венедиктова.

Она отмечает, что Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые «как раз и позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности».

«В том числе тех, кто сейчас скрывается за границей. Мы все делаем для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами с расследованием дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения», – сказала Ирина Венедиктова.

В обращении Верховной Рады подчеркивается, что во время революции Достоинства граждане «против несправедливости в защиту идеалов демократии, гражданских прав и свобод, европейского будущего Украины».

«В этот день [20 февраля – Т.Б.] 2014 года погибли наибольше активистов Майдана во время революции Достоинства, когда противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала погибших митингующих Майдана жертвами режима. В этот же день на Майдане состоялось прощание с ними, которых в траурных речах назвали «Небесной сотней», а во время прощания с погибшими звучала траурная песня «Плывет кача», которая стала украинским народным реквиемом», – отмечается в сообщении на Интернет-сайте украинского парламента.

Авторы обращения подчеркивают, что активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский открыли печальный список Небесной сотни, а в тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого.

По данным, официально представленным на сайте Верховной Рады, во время событий с 18 по 20 февраля 2014 в центре Киева погибли 78 человек, после 20 февраля – еще двадцать граждан. Все эти имена увековечены в Мемориале борцов за украинскую независимость.

Согласно Указу президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни» 20 февраля ежегодно отмечается День Героев Небесной сотни.

Звание Герой Украины посмертно присвоено 105 Героям Небесной сотни, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Сегодня во многих городах проводятся мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших героев революции Достоинства.

Дело Майдана – приоритет для власти

В шестую годовщину расстрела Небесной сотни президент Владимир Зеленский отметил, что он как лидер страны и власть – делают все, чтобы «ничто не было потеряно, ни одна деталь этого дела».

«Знайте, что для меня лично – это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование», – сказал Владимир Зеленский на встрече с родными погибших во время трагических событий 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Итоги Майдана и геополитика

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что Майдан в истории Украины был нужен, он позволил стране осуществить «правильный поворот» истории к западному обществу, к развитию евроатлантического вектора украинской политики, экономики, общественных связей.

«Да, у большинства населения, вполне очевидно, что есть сомнения в том, нужен ли был Майдан. Эти сомнения появились под влиянием войны, которая и была инспирирована Кремлем, чтобы мы не могли переориентироваться в сторону Европы», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он считает, что война на Донбассе позволила скрыть «какие-то скандалы и ошибки власти, ее беспомощность» в реализации социальных, политических и экономических программ.

«Власть должна была сделать все, чтобы эти смерти на Майдане и на востоке страны не были напрасными, не было отката назад, ревизии тех событий. Украина в 2014 году смогла самоидентифицировать себя как отдельная, независимая нация, народ поверил в себя, улучшилось наше сотрудничество с Соединенными Штатами, Европейским Союзом. Сегодня нужно больше ориентироваться на перспективы, а не на прошлое», – отмечает Дмитрий Воронков.

Отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами с одной стороны, по мнению политолога, и Россией – с другой теперь часто воспринимаются через призму событий в Украине.

От Майдана к Донбассу

Политтехнолог Ярослав Макитра считает, что шесть лет назад Украина начала свой новый путь и перешла Рубикон – страна больше никогда не будет такой, как была раньше.

«Сложно сейчас сказать, и есть ли такие основания делать выводы. Жаль тех, кто погиб, их родственников, но события на Евромайдане в Киеве нельзя рассматривать отдельно, только – в привязке с войной на Донбассе. Поэтому стоит говорить не только о гибели ста Героев Небесной сотни, а о тысячах других украинцев, которые отдали свою жизнь в масштабной войне на востоке страны», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что события на Майдане начались с внутреннего конфликта между властью и народом, инспирированного извне, однако при этом была «совокупность событий и действий, которые привели к гибели людей».

«Сегодня сложно все оценивать, но точно, что те, кто вышел на протесты на Майдан шесть лет назад, будущее страны видели не таким, каким оно есть сегодня. Нужно отметить, что не вся страна тогда поддерживала Майдан, и у его противников была и есть своя оценка тех событий», – полагает Ярослав Макитра.

Тем не менее, по мнению политтехнолога, Украина, благодаря Революции Достоинства, вырвалась из-под влияния России и решительно определила ориентиры движения на Запад. «Это невозможно недооценивать», – подчеркивает он.

Заявление МИД Украины и Крымская декларация

В заявлении Министерство иностранных дел Украины отмечается, что 20 февраля 2014 года началась оккупация автономной республики Крым и города Севастополя.

«Взорвав мир и безопасность на континенте своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и является основой для поддержания мира и стабильности – принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения к суверенитету и территориальной целостности независимых государств, а также незыблемости границ», – говорится на странице МИД Украины в Фейсбуке.

В тексте заявления подчеркивается, что агрессия России на полуострове привела к репрессиям против коренного народа Крыма – крымских татар.

«Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти. К преступлениям оккупантов относится проведение незаконного призыва в российские Вооруженные силы, системная политика переселения жителей России на временно оккупированных украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий», – говорится в сообщении на странице МИД в Фейсбуке.

Напомним, что Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года.

«Своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны. Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип – который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, – представляет собой одну из основ, на которых зиждется наша общая безопасность», – отмечается в Крымской декларации.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых она, по утверждениям российских властей, давно придерживается, и прекратить оккупацию Крыма.