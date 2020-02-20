Лига Европы. «Шахтер» взял верх над «Бенфикой» в Харькове

20.02.2020, 22:30, Новости дня

Футболисты донецкого "Шахтера" добились домашней победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики". Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. Украинская команда обыграла португальцев со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голы забили Алан Патрик (56-я минута) и Виктор Коваленко (72-я). У гостей единственный мяч оказался на счету Пицци, реализовавшего пенальти на 66-й минуте игры.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 27 февраля. Матч пройдет в Лиссабоне.