Лига Европы. «Шахтер» взял верх над «Бенфикой» в Харькове

20.02.2020, 22:30, Новости дня

Футболисты донецкого "Шахтера" добились домашней победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики". Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. Украинская команда обыграла португальцев со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голы забили Алан Патрик (56-я минута) и Виктор Коваленко (72-я). У гостей единственный мяч оказался на счету Пицци, реализовавшего пенальти на 66-й минуте игры.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 27 февраля. Матч пройдет в Лиссабоне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет с $300 млн для армии Украины

19.02 / В Николаевской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 18 человек – спасатели

04.02 / Скандал с допингом. Руководство федерации легкой атлетики РФ подало в отставку

14.01 / Садальский посмеялся над падением Пунтус из окна

27.12 / В Казахстане самолет с 93 пассажирами при взлете врезался в здание. Погибли 15 человек

13.02 / Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 218

22.12 / Губернатор Кемеровской области наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

01.02 / Рассекреченная ветеран СВР назвала символ стойкости разведчика-нелегала

28.01 / Коронавирус 2019-nCoV. МИД Украины и Минздрав обсуждают возможность эвакуации украинцев из Китая

19.02 / Возникновение генов с нуля оказалось обычным явлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика