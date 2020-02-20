Двое российских моряков приговорены в Греции к 395 годам тюрьмы на двоих

20.02.2020, 22:24, Новости дня

Греческий суд приговорил российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева, задержанных по обвинению в организации незаконной миграции, к 395 годам тюрьмы на двоих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее к аналогичному наказанию были приговорены еще два моряка из России. Группа из 14 российских моряков была задержана в ноябре 2019 года.

Осужденные свою вину не признают. По их словам, они были наемными матросами на яхтах и не имели полномочий принимать на борт пассажиров.

По словам вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, обвиняемые искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны.

«По договоренности с нанимателем они должны были перегонять яхты. Но вместо этого на борт стали сажать людей. Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия», — приводит «Интерфакс» слова Мельникова.



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