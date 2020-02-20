В России повысят налог на старые автомобили

20.02.2020, 22:24, Новости дня

Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил замглавы ведомства Александр Морозов.

По его словам, в скором времени в Министерство транспорта направят документы по соответствующей инициативе.

В свою очередь, депутат Госдумы Евгений Москвичев предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. По его словам, эти автомобили нужно «сдать в историю», поскольку им по «35-37 лет».

«Мы покупаем, покупаем запчасти», — заключил политик.